„Plecăm de la principiul că părțile la tratatul New START nu mai sunt legate de nicio obligație sau declarație reciprocă în cadrul tratatului”, a sublinia diplomația rusă într-un comunicat.

Tratatul New START, încheiat în 2010 și intrat în vigoare în 2011, stabilea limite pentru armele nucleare strategice desfășurate de fiecare parte, notează AFP.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat miercuri Washingtonul şi Moscova să ajungă rapid la un nou tratat de neproliferare nucleară și reducere a armelor strategice ofensive.

„Această destrămare a deceniilor de realizări nu putea surveni într-un moment mai prost – riscul utilizării unei arme nucleare este la cel mai înalt nivel din ultimele decenii”, avertizează Guterres, citat de AFP.

Statele Unite și Rusia, care deţin astăzi peste 80% din ogivele nucleare din lume, au fost legate de acorduri de neproliferare și dezarmare începând cu 1972.

Cel mai recent tratat, New START, limita fiecare parte la 800 de lansatoare şi bombardiere grele şi 1.550 de ogive strategice ofensive desfăşurate, cu un mecanism de verificare. Totuși, Statele Unite au semnalat în repetate rânduri că Rusia nu a respectat mecanismul de verificare.

Inspecţiile au fost suspendate în 2023, după declanșarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina. „Pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol, ne confruntăm cu o lume fără nicio limită restrictivă asupra arsenalelor nucleare strategice ale Federaţiei Ruse şi ale Statelor Unite ale Americii”, a deplâns şeful ONU.

