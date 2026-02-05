Antrenamentele de la coborâre feminin, programate joi, 5 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, au fost anulate din cauza ninsorilor abundente căzute la Cortina cu o seară înainte.

Directorul cursei FIS, Peter Gerdol, a explicat: „Am avut deja multe precipitații și ne așteptăm la și mai multe. Prin urmare, ne concentrăm întreaga atenție asupra cursei de antrenament de vineri”.

La Cortina ninge de 36 de ore. În unele locuri, zăpada are peste jumătate de metru. Foto: Profimedia

Încă 25 de centimetri de zăpadă sunt așteptați la Cortina, cu 40 de centimetri pe pârtie. Nu se așteaptă ca ninsoarea să se oprească până joi la prânz.

În unele locuri, stratul de zăpadă este de peste jumătate de metru.

Și antrenamente de pe trambulina de sărituri, de la Livigno Snow Park, sunt în pericol. Foto: Profimedia

Și drumurile din zonă sunt pline de zăpadă, fără lanțuri nicio deplasare nu e sigură.

România are doi sportivi la schi alpin, pe Sofia Moldovan și pe Alexandru Ștefănescu. Ei vor concura, începând de sâmbătă, în probele de slalom uriaș și slalom.

Programul sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Sâmbătă, 7 februarie, primele competiții

Ca să deszăpezească satul olimpic din Cortina, organizatorii au apelat la militari.

