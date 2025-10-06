Planuri ambițioase pentru agricultură rusească

„Am început construirea primelor sere pentru banane”, a declarat ministrul rus al agriculturii, Oxana Lut în cadrul forumului internațional de la Ghelendjik

Ea a adăugat că există propuneri pentru cultivarea altor fructe exotice în Rusia.

„O persoană care se ocupă cu selecţia diferitelor plante ne-a abordat recent. Ne-a spus să-i furnizăm răsaduri de kiwi roşu. Kiwi roşu, o plantă care nu a fost niciodată cultivată în ţara noastră”, a mai adăugat Lut.

Ministrul rus susține că în prezent, în Rusia se poate cultiva „orice”. Inspirată de o vizită recentă în Kazahstan, unde a văzut sere de banane, Lut consideră posibil un experiment similar în Rusia, dacă se dovedește profitabil pentru fermieri.

În februarie, Rusia a inclus bananele pe lista produselor agricole cultivabile în țară. Vladimir Vladimirov, guvernatorul regiunii Stavropol, a anunțat că prima recoltă locală de banane va ajunge la consumatori în 2027.

Investiții de peste 36 de milioane de dolari în culturile de banane

Guvernul rus a alocat deja aproximativ 36 de milioane de dolari pentru o cultură de banane pe 45,9 hectare lângă Nevinnomissk, în regiunea Stavropol.

Se estimează o producție anuală de 21.500 de tone de banane.

În prezent, bananele comercializate în Rusia sunt importate în principal din Ecuador, Columbia și Costa Rica. Această inițiativă marchează o schimbare semnificativă în strategia agricolă a Rusiei, vizând reducerea dependenței de importuri și diversificarea producției locale.

