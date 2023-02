INTERVIU. „Rusia poate avea în vedere să folosească Moldova precum pe Belarus. Să atace Ucraina, dinspre sud”

„Războiul a fost o reamintire utilă a fragilității păcii, pe care mulți dintre noi o luau ca pe ceva de la sine înțeles”, mai spune profesoara specializată în istoria Europei Centrale şi de Est. În munca sa, Cristina Florea explorează relația dintre naţionalism şi imperiu și importanţa moştenirilor imperiale în istoria Europei moderne.

Cristina Florea

La un an de la invadarea Ucrainei, profesoara română a acordat un interviu publicului Libertatea, în care a vorbit despre lecțiile pe care le putem învăța din aceste 12 luni, posibilitățile de pace, soluții diplomatice, dar și greșelile făcute de Rusia, respectiv de Occident.

Despre retragerea Rusiei din tratatul de control al armelor nucleare: „Dacă tratatul rămâne suspendat, nu vor mai exista constrângeri asupra celor mai mari două forțe nucleare din lume. Acest lucru echivalează efectiv cu o revenire la conflictul din timpul Războiului Rece”.

Despre măsura în care Republica Moldova e vulnerabilă: „Deși este imposibil de prezis dacă războiul se va extinde în Moldova în curând, este probabil ca Rusia să aibă în vedere folosirea Moldovei la fel cum a folosit Belarusul – ca un loc de unde să lanseze un nou atac asupra Ucrainei”.

„Renașterea neașteptată a Occidentului”

– Ce lecții putem învăța după un an de război în Ucraina?

– La un an de la izbucnirea războiului din Ucraina, se pare că Occidentul a cunoscut o renaștere neașteptată. Războiul din Ucraina a făcut ceea ce părea imposibil cu doar câteva luni înainte: a reamintit Occidentului propriile sale valori, cum ar fi democrația și statul de drept – valori pentru care ucrainenii sunt acum dispuși să își sacrifice propriile vieți. Războiul a făcut mai mult decât orice altceva pentru a restabili încrederea în valorile occidentale și solidaritatea în cadrul Occidentului.

De asemenea, războiul a dovedit că NATO, o organizație pe care mulți o considerau anacronică, este de fapt o organizație extrem de utilă și semnificativă – una care nu a devenit în niciun caz depășită.

Războiul a fost, de asemenea, o reamintire utilă a fragilității păcii, pe care mulți dintre noi o luau ca pe ceva de la sine înțeles. Înainte de 20 februarie 2022, ne aflam ferm în era iPhone-urilor, a internetului și a inteligenței artificiale. Părea că am lăsat în urmă epoca anexărilor teritoriale, a ocupațiilor, a deportărilor și a atrocităților în masă. Apoi, toate acestea s-au schimbat atunci când în Europa a izbucnit un nou război. Unul la fel de brutal și barbar ca și războaiele din secolul XX. Când europenii au aflat despre atrocitățile comise de trupele naziste în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au fost la fel de șocați. Martorilor oculari nu le venea să creadă ceea ce vedeau, deoarece contrazicea narațiunea progresului și a civilizației pe care o îmbrățișau din toată inima.

Acest război oferă încă un avertisment pentru a ne aștepta la neprevăzut și a ne pregăti pentru inimaginabil.

„Mulți observatori nu mai cred că Putin e un actor rațional, pragmatic”

– Care sunt punctele în care considerați că Vestul a interpretat sau evaluat greșit intențiile sau mișcările lui Putin?

– Foarte puțini observatori occidentali au prezis că Putin va merge atât de departe încât să invadeze Ucraina, o țară cu care Rusia a avut legături extrem de strânse, atât economice, cât și culturale. Mulți analiști politici, în special experți în relații internaționale, credeau că Rusia lui Putin era un stat ca oricare altul. Teoria relațiilor internaționale presupune că toate statele, indiferent de regimul lor politic, sunt motivate în cele din urmă de aceleași interese și nevoi. Cu toate acestea, acțiunile lui Putin în Ucraina sfidează această teorie, deoarece este clar că nu sunt motivate de considerente pur pragmatice. Ele nu au servit nici interesele majore ale statului rus, ci au ruinat reputația internațională a Rusiei și au izolat-o și mai mult de Occident. Ca urmare, mulți observatori au fost forțați să-și recalibreze ipotezele despre regimul lui Putin. Mulți nu mai iau de bună ideea că Putin este, în mod fundamental, un actor rațional și pragmatic.

O problemă suplimentară pe care o văd în comentariile occidentale cu privire la invazia lui Putin în Ucraina este că o serie de observatori, în special din stânga americană, continuă să dea vina pentru război pe extinderea NATO în foștii sateliți sovietici și pe eșecul Americii de a integra Rusia post-sovietică în Occident.

Secretarul de stat american James Baker, aflat într-o vizită în Uniunea Sovietică în 1990, i-ar fi promis lui Mihail Gorbaciov că NATO nu se va deplasa nici măcar un centimetru spre est. Cu toate acestea, NATO s-a extins ulterior și, conform argumentului, a amenințat astfel securitatea Rusiei, obligându-l astfel pe Putin să ia măsuri.

Acest punct de vedere este profund eronat, deoarece privează statele post-sovietice din Europa de Est, care au luptat pentru a deveni membre ale NATO, de orice influență în această chestiune. A susține că acestor state nu ar fi trebuit să li se permită niciodată să intre în NATO pentru a împiedica Rusia să se simtă amenințată este pe cât de greșit, pe atât de absurd. Din păcate, este un punct de vedere destul de comun în Occident.

„Varianta China mediator se îndepărtează tot mai mult”

– Ce rol mai joacă diplomația în războiul din Ucraina? Mai sunt speranțe pentru o soluție diplomatică pentru atingerea păcii?

– Trebuie să ne întrebăm mai întâi: de ce ar fi nevoie pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor? Cu cât războiul din Ucraina durează mai mult, cu atât Rusia și Ucraina devin mai decisiv angajate în scopuri de război maximaliste. Ucrainenii numără acum printre obiectivele lor de război nu doar recuperarea teritoriilor ocupate de armata rusă după 24 februarie 2022, ci și reintegrarea în Ucraina a teritoriilor separatiste Luhansk și Donețk, precum și a Crimeei – o cerere pe care Putin este puțin probabil să o accepte.

Obiectivele Rusiei sunt la fel de ambițioase. În plus, Putin este un lider autoritar – ceea ce înseamnă că este puțin probabil să accepte un armistițiu care l-ar pune într-o lumină proastă. Recunoașterea înfrângerii nu este o opțiune pentru el – mai ales după ce sute de mii de oameni din Rusia și-au dat deja viața în acest război. Singurul scenariu în care mi-l pot imagina pe Putin acceptând o soluție diplomatică implică un fel de concesii teritoriale din partea Ucrainei. Cu toate acestea, este de înțeles că ucrainenii nu sunt dispuși să renunțe la niciun teritoriu pentru care atât de mulți și-au sacrificat viețile.

La începutul războiului, au existat unele speranțe că China ar putea juca un rol de mediator între Ucraina și Rusia și, eventual, ar putea facilita negocierile de pace. Specialiștii chinezi au văzut regimul lui Xi Jinping ca fiind în esență oportunist sau ca nefiind pe deplin angajat să ajute Rusia dacă acest lucru implica un cost politic prea mare pentru China. Cu toate acestea, China a rămas alături de Rusia până acum, deci și această opțiune se îndepărtează tot mai mult.

Ce l-a surprins pe Putin

– Privind în urmă, care au fost mutările sau judecățile greșite ale lui Putin în acest război?

– Până acum, Putin a făcut mai multe greșeli fatale. În primul rând, a crezut că va fi un război scurt. Putin a presupus că ucrainenii din est vor saluta trupele rusești, în timp ce cei din vest vor fi pur și simplu prea slabi pentru a rezista armatei ruse. În al doilea rând, pe baza observațiilor sale cu privire la comportamentul Occidentului de la începutul războiului din Donețk și Luhansk, precum și a ocupării Crimeei în 2014, Putin a concluzionat că Occidentul ar fi prea dezbinat sau prea dezangajat pentru a interveni în favoarea Ucrainei. El nu a greșit total în presupunerea sa, deoarece, în toate ocaziile anterioare, Europa și Statele Unite au adoptat o poziție călduță față de fărădelegile Rusiei în Est. Statele vest-europene, cum ar fi Germania, au fost preocupate în principal de menținerea unui flux constant de petrol și gaze dinspre Rusia către Europa. Statele Unite, sub administrația Obama, au rămas mai degrabă detașate de Ucraina, deoarece au perceput-o ca aflându-se în afara sferei de interes a Americii.

Mai recent, retragerea haotică a trupelor americane din Afganistan ar fi putut, de asemenea, să-l liniștească pe Putin, punând Statele Unite într-o lumină slabă. Cu toate acestea, în mod neașteptat, Europa și Statele Unite s-au reunit și au rămas unite în angajamentul lor de a ajuta militar Ucraina împotriva Rusiei.

Cea mai mare surpriză dintre toate au fost tăria și rezistența poporului ucrainean, precum și capacitatea armatei ucrainene de a învăța rapid și de a se adapta.

Liderii autoritari cer lucruri fără logică, menite să nu poată fi niciodată satisfăcute

– Ce se va întâmpla în al doilea an al Războiului: e mai probabilă escaladarea sau, din contră, sunt șanse pentru atingerea păcii?

– Occidentul rămâne angajat, așa cum a fost pe tot parcursul anului trecut, să împiedice escaladarea războiului. Este de înțeles că mulți se tem că Putin nu va avea nicio remușcare în a folosi arme nucleare dacă va simți că nu are altă opțiune. Provocarea va fi ca NATO și Occidentul să găsească o soluție care să nu implice liniștirea lui Putin. Așa cum am văzut în trecut în cazul liderilor autoritari, un set de cereri este urmat rapid de un altul. Deoarece aceste cereri nu au prea multă logică, nu se poate presupune că vor putea fi satisfăcute vreodată.

În urmă cu câteva zile, un document scurs de la Kremlin a dezvăluit că planurile lui Putin includ preluarea controlului asupra Belarusului până în 2030. Un obiectiv care nu ar trebui să ne surprindă, având în vedere statutul actual al Belarusului de stat-marionetă al Rusiei. Cum poate fi justificat un astfel de plan? Spre deosebire de Ucraina, guvernul din Belarus este extrem de prietenos cu Rusia, astfel încât nu se poate argumenta că suveranitatea Belarusului reprezintă o amenințare pentru Rusia. Faptul că Putin are în vedere încorporarea Belarusului într-un stat rus unificat mai mare sugerează că, și în cazul Ucrainei, acțiunile sale nu sunt motivate în primul rând de preocupări de securitate, ci de dorința de a restabili statutul Rusiei de mare putere prin readucerea granițelor sale vestice în sfera sa de influență.

Să presupunem că ucrainenii ajung la un acord cu Putin – un acord care, desigur, va implica unele concesii teritoriale. Putem fi siguri că Putin va fi mulțumit de acest lucru? Cel mai probabil, el ar considera că astfel de concesii înseamnă că orizonturile sunt deschise pentru noi anexiuni teritoriale. Cu fiecare concesie, cu fiecare răspuns întârziat la încălcările dreptului internațional de către Putin, puterile occidentale pregătesc terenul pentru o reglare de conturi mult mai dificilă și mai devastatoare în viitor.

Revenirea la Războiul Rece

– Putin a anunțat că retrage Rusia din tratatul de control al armelor nucleare. Ce înseamnă asta pentru ordinea mondială? Și ce poate însemna pentru România?

– Gestul lui Putin este menit să constituie un afront la adresa Occidentului și în special a Statelor Unite. Putin consideră probabil că tratatul este unul dintr-o întreagă serie de instrumente pe care America le-a folosit pentru a menține o ordine mondială unipolară încă de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Împreună cu alte puteri non-occidentale, precum China și India, Rusia urmărește acum să sfideze această ordine unipolară prin reafirmarea sa. Pentru moment, suspendarea tratatului înseamnă doar că cele două țări vor suspenda inspecțiile reciproce ale arsenalului nuclear al celeilalte țări. Aceasta nu înseamnă încă începutul unei noi curse a înarmărilor nucleare, dar semnalează o schimbare importantă în relațiile ruso-americane. Va face mult mai dificilă comunicarea dintre Washington și Moscova și, mai problematic, dacă tratatul rămâne suspendat, nu vor mai exista constrângeri asupra celor mai mari două forțe nucleare din lume. Acest lucru echivalează efectiv cu o revenire la conflictul din timpul Războiului Rece.

Având în vedere poziția sa la granița cu teritoriile disputate ale Ucrainei, la marginea NATO și a UE, România va avea o importanță reînnoită ca bastion împotriva agresiunii rusești.

Republica Moldova în planurile lui Putin

– Cum vă raportați la tensiunile recente din Republica Moldova? Considerați că sunt semne reale de îngrijorare pentru posibilitatea ca războiul să ajungă și în Republica Moldova?

– Da, sunt într-adevăr îngrijorată de rolul pe care Moldova l-ar putea juca în acest război. Deși este imposibil de prezis dacă războiul se va extinde sau nu în Moldova în curând, este probabil ca Rusia să aibă în vedere folosirea Moldovei la fel cum a folosit Belarusul la începutul anului trecut – ca un loc de unde să lanseze un nou atac asupra Ucrainei, de data aceasta dinspre sud.

Sarcina lor este mai dificilă aici, deoarece, spre deosebire de Belarus, Moldova are un guvern pro-UE ales legitim. Cu toate acestea, republica are, de asemenea, vulnerabilități – cum ar fi legăturile sale cu statul separatist prorus Transnistria sau dependența sa totală de petrolul rusesc – pe care Putin le poate folosi pentru a crea dezbinări.

