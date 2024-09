Într-un comunicat transmis luni dimineaţă, forţele aeriene ucrainene au precizat că Rusia a atacat capitala Kiev şi regiunile nord-estice Sumî şi Harkov cu 14 rachete de croazieră, 16 rachete balistice şi patru rachete antiaeriene, dar şi cu un alt tip, încă „nespecificat”.

Atac furios asupra Kievului. Sursa video: Shaun Pinner/Twitter

„În timpul nopţii, Rusia a lansat 35 de rachete, inclusiv rachete balistice, şi 23 de drone asupra Ucrainei”, a reacţionat la rândul său preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Din cele 35 de rachete, 22 au fost doborâte: 9 rachete balistice Iskander-M/KN-23 şi 13 rachete de croazieră Kh-101. În plus, 20 din cele 23 de drone de kamikaze Shahed, de fabricație iraniană, au fost neutralizate, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Atacurile aeriene s-au soldat cu trei răniți la Kiev, capitala Ucrainei. „O persoană a primit asistenţă medicală la faţa locului, alte două au fost spitalizate”, a explicat şeful administraţiei militare din Kiev, Serhii Popko.

Corespondenții AFP de la fața locului relatează despre explozii puternice și oameni alergând pe străzi pentru a se refugia în adăposturi.

Two people were injured in a rocket attack on Kyiv last night. Over 20 cruise and ballistic missiles were intercepted, along with one attack UAV, according to the KGVA. Four districts of the city sustained damage. Mayor Vitali Klitschko confirmed that two adults sought medical… https://t.co/d17LA635xK pic.twitter.com/ldzCrcgMGc