Problema negocierilor de pace între Rusia şi Ucraina a fost „pusă în aşteptare” în urma ofensivei din Kursk, a declarat Rodion Miroşnik, care deține postul de ambasador al MAE rus pentru „misiuni speciale privind infracțiunile regimului de la Kiev”, o titulatură politică.

„Purtarea unor negocieri cu un adversar absolut neadecvat azi este pur şi simplu contra naturii”, a adăugat diplomatul rus, în condițiile în care Rusia este partea agresoare în războiul din Ucraina.

