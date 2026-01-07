Nava, acuzată că a transportat petrol iranian și venezuelean

Petrolierul „Marinera” a fost acuzat anterior că ar fi încălcat sancțiunile impuse de Statele Unite, fiind suspectat că a transportat petrol iranian și venezuelean. Deși, în prezent, nava raportează că nu transportă țiței, autoritățile americane consideră că istoricul său o face țintă legitimă pentru intervenție.

Vasul a fost inițial înregistrat sub pavilion guyanian, dar și-a schimbat recent numele și a trecut sub pavilion rusesc. Informația a fost confirmată de doi oficiali americani, care au precizat că forțele SUA urmăresc nava și analizează posibilitatea de a o intercepta și confisca.

Tentativă de abordare în Caraibe

Potrivit informațiilor publicate de BBC, Garda de Coastă a SUA a încercat în luna decembrie a anului 2025 să abordeze petrolierul în Marea Caraibilor, având un mandat pentru confiscarea navei, pe fondul suspiciunilor de încălcare a sancțiunilor. Atunci, „Marinera” și-a schimbat brusc cursul, îndreptându-se spre Europa.

Deplasarea navei a coincis cu sosirea în zonă a mai multor aeronave militare americane de transport și a unor elicoptere.

Datele de localizare AIS, monitorizate de BBC Verify prin platforma MarineTraffic, indică faptul că petrolierul se afla marți, 6 ianuarie 2026, dimineață, în Atlanticul de Nord, la aproximativ 300 de kilometri sud de coasta Islandei. Traseele anterioare arată că nava a trecut recent pe lângă coasta vestică a Marii Britanii.

Washingtonul preferă confiscarea, nu scufundarea navei

Oficialii americani citați de CBS News au declarat că Washingtonul preferă confiscarea petrolierului, nu distrugerea acestuia. Un scenariu luat în calcul este similar cu operațiunea desfășurată luna trecută, când forțe americane speciale și Garda de Coastă au confiscat un alt petrolier, The Skipper, după ce acesta părăsise un port din Venezuela.

Comandamentul Sudic al armatei SUA a transmis marți, într-un mesaj public, că forțele americane „rămân pregătite să sprijine agențiile guvernamentale în confruntarea cu nave sancționate”.

„Serviciile noastre maritime sunt vigilente și pregătite să urmărească navele de interes. Când va veni momentul, vom fi acolo”, a transmis US Southern Command.

Rusia: „Atenție disproporționată din partea SUA și NATO”

Ministerul rus de Externe a confirmat că monitorizează situația și a criticat atenția acordată petrolierului.

„Nava noastră navighează în apele internaționale ale Atlanticului de Nord sub pavilionul Federației Ruse și în deplină conformitate cu dreptul maritim internațional”, a transmis Moscova. „Pentru motive care ne sunt neclare, vasul primește o atenție sporită și clar disproporționată din partea armatei SUA și NATO, în ciuda statutului său pașnic”, a adăugat ministerul.

Potrivit lui Dimitris Ampatzidis, analist senior în cadrul companiei de inteligență maritimă Kpler, schimbarea numelui și a pavilionului navei nu modifică esențial situația juridică.

„Acțiunile SUA sunt determinate de identitatea reală a navei, de rețelele de proprietate și de istoricul sancțiunilor, nu de numele vopsit pe cocă sau de pavilion”, a explicat acesta pentru BBC Verify.

Un nou potențial conflict pe fondul sancțiunilor

Situația creează un nou punct de tensiune între Washington și Moscova, pe fondul aplicării sancțiunilor americane împotriva transporturilor de petrol. Incidentul vine la doar câteva zile după o operațiune americană de mare amploare în Venezuela, în care autoritățile SUA au intervenit direct împotriva regimului de la Caracas. Duminică, 4 ianuarie 2026, liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupa Delta a Statelor Unite și sunt judecați în New York, sub cinci capete de acuzare, printre care și narcoterorism.

Deocamdată, nu este clar dacă Statele Unite vor încerca să intervină direct asupra petrolierului „Marinera”, însă prezența navelor militare rusești ridică miza unei confruntări diplomatice și militare în Atlantic.

