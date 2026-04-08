Rusia vorbește deschis despre „teritorii suverane” pe Lună

Un oficial de rang înalt din Rusia a declarat că programul lunar al țării ar putea duce, în final, la stabilirea unor „teritorii suverane” pe suprafața Lunii. Anunțul a fost făcut de Serghei Cernîșev, vicepreședinte al Academiei Ruse de Științe și director al Institutului Central de Aerohidrodinamică N. Jukovski, în cadrul unei reuniuni oficiale dedicate explorării spațiului, potrivit Agenției TASS.

„Programul lunar va permite Rusiei să rămână printre principalele puteri spațiale care explorează activ Luna. Va oferi noi cunoștințe și tehnologii pentru explorarea lunară. Și, în cele din urmă, ne va permite să stabilim teritorii suverane pentru Rusia pe suprafața Lunii”, a declarat acesta.

Declarația a fost făcută chiar în momentul în care misiunea Artemis 2 a NASA ajungea la Lună, într-un zbor istoric, cel mai lung traseu parcurs vreodată de un echipaj uman.

Planul Rusiei: baze lunare și tehnologii noi până în 2036

Programul lunar anunțat de Rusia va fi implementat în două etape. Prima etapă vizează dezvoltarea tehnologiilor necesare pentru aselenizare și realizarea de cercetări pe suprafața Lunii. A doua etapă presupune construirea unor elemente de bază lunare și utilizarea unor tehnologii speciale pentru operarea pe termen lung.

Potrivit academicianului Anatoli Petrukovich, bugetul alocat proiectului lunar până în 2036 este de aproximativ 700 de miliarde de ruble. Întregul program național „Spațiu” ar urma să ajungă la 4,4 trilioane de ruble.

În paralel, șeful Roscosmos, Dmitri Bakanov, a anunțat că Rusia va colabora cu China pentru dezvoltarea unei Stații Științifice Lunare Internaționale. Din 2026, rușii vor începe să dezvolte echipamente pentru studierea structurii interne a Lunii, iar ulterior vor scana suprafața pentru a alege locul unei viitoare baze.

Ambițiile nu se opresc aici. În decembrie 2025, Roscosmos a anunțat că, împreună cu Rosatom și Institutul Kurchatov, vrea să construiască o centrală electrică pe Lună până în 2036. Aceasta ar urma să alimenteze roverele, un observator lunar și infrastructura viitoare de pe satelit. Lansarea navei spațiale Luna-28, care urmează să transporte solul polar lunar pe Pământ, este planificată pentru 2036.Nava spațială Luna-29 ar putea decola în 2032, iar Luna-30 va zbura în 2034.

Rusia vrea și pe Marte

Potrivit TASS, Rusia vrea să ajungă și pe Marte în următorii 50 de ani și chiar să trimită misiuni spre centura de asteroizi. Declarația a fost făcută de Oleg Kononenko, care spune că, în acest interval, rușii ar putea reuși să își stabilească o prezență pe Planeta Roșie.

„Am fost primii care au zburat în spațiu, care au orbitat primul satelit, care au efectuat prima ieșire în spațiu și care au trimis prima femeie în spațiu. Suntem extrem de mândri de programele noastre de antrenament; metodologia noastră este printre cele mai bune din lume. În plus, excelăm în reabilitarea cosmonauților după misiuni de lungă durată. Personal, cred că în următoarele cinci decenii, probabil că ne vom fi stabilit o prezență pe Marte și poate chiar vom ajunge la centura de asteroizi”, a declarat Kononenko, amintind și de tradiția programului spațial rus și de experiența acumulată în zborurile de lungă durată.

Legea internațională interzice revendicările spațiului cosmic

Planurile Rusiei ridică însă o problemă serioasă. Tratatul privind spațiul cosmic, adoptat în 1967, stabilește clar că spațiul cosmic, inclusiv Luna, nu poate fi revendicat de nicio țară. Documentul prevede că niciun stat nu poate dobândi suveranitate asupra Lunii „prin revendicare, utilizare, ocupație sau prin orice alte mijloace”.

Ultima încercare a Rusiei de a reveni pe Lună s-a încheiat prost. În august 2023, modulul Luna-25 s-a prăbușit pe suprafața lunară. Misiunea fusese prezentată ca un moment de relansare a programului spațial rus, după ani de stagnare și izolare față de Occident.

Eșecul a ridicat semne de întrebare privind capacitatea reală a Moscovei de a concura cu programele spațiale ale SUA și Chinei, iar declarațiile despre „teritorii suverane” intră în conflict direct cu regulile internaționale și ridică semne de întrebare privind direcția viitoare a competiției spațiale globale.

