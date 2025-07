Scopul Kremlinului este clar: să împiedice aderarea Moldovei la Uniunea Europeană prin promovarea unor forțe politice eurosceptice care pot bloca acest proces esențial, explică Alexander Shulga, director al Institutului de Conflictologie și Analiză din Rusia, în The Moscow Times. Va fi mai complicat decât la scrutinele din 2024. În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Moldova se pregătește de „provocări rusești cum nu s-a mai văzut până acum”, scrie și Vitalie Călugăreanu în Deutsche Welle.

Războiul hibrid al Rusiei vizează Moldova, iar alegerile parlamentare sunt o confruntare decisivă în conflictul geopolitic

Toamna anului 2025 marchează o confruntare nu doar pe frontul războiului din Ucraina, ci și pe frontul invizibil al războiului hibrid. Alegerile parlamentare din Moldova sunt un punct-cheie în strategia Kremlinului de a destabiliza țara și de a bloca integrarea europeană, prin influențarea opiniei publice și a procesului electoral.

Analiștii politici nu exclud nici provocări de ordin militar la Nistru. Despre pericolele din lunile următoare a vorbit recent președinta Maia Sandu, explicând necesitatea transformării Consiliului Suprem de Securitate (CSS) în structură ale cărei decizii devin obligatorii – nu recomandări, ca până acum.

Kremlinul folosește propaganda masivă pe Telegram pentru a manipula alegerile și opinia publică din Moldova

Campaniile de dezinformare rusești au fost extrem de active în Moldova, iar analiza a 482 de surse media relevă că o treime dintre acestea au fost compromise de canale Telegram afiliate Moscovei, care au răspândit minciuni și au încercat să slăbească încrederea cetățenilor în democrație și în procesul electoral.

Rusia finanțează multiple proiecte politice pro-Kremlin în Moldova pentru a asigura un parlament favorabil

Monitorizarea arată că Rusia sprijină simultan o serie de politicieni proruși controversați, de la foști președinți și premieri până la figuri publice active în opoziție, cu scopul de a crește șansele instalării unui parlament obedient Kremlinului care să împiedice integrarea europeană, scrie Alexander Shulga.

Kremlinul armează tensiunile interne în Moldova, folosind regiuni autonome pentru a crea haos și divizare

În Republica Moldova, Rusia vrea să folosească Transnistria drept declanșator al destabilizării. Are controlul total asupra regimului separatist de acolo, are peste 1.500 de militari ruși staționați ilegal în stânga Nistrului și alți aproape 7.000 de gardiști în așa-zisa „armată transnistreană” și în celelalte structuri represive de la Tiraspol. În plus, controlează un depozit uriaș de armament la Cobasna – la numai 2 km de hotarul ucrainean.

Pe lângă Transnistria, o altă zonă folosită de Rusia pentru influență este Găgăuzia, unde propaganda susține că autoritățile de la Chișinău reprimă autonomia locală. Acest mesaj servește pentru a alimenta frica și nesiguranța populației, în paralel cu justificarea viitoarelor intervenții sau destabilizări.

„Regele Donbasului”, numit de Putin curator pe Moldova

Putin a desemnat un nou curator pentru Moldova – Serghei Kirienko. Este unul dintre cei mai loiali oameni ai lui Putin. Potrivit presei de la Chișinău, misiunea lui este să coordoneze acțiunile tuturor agenților politici și de influență ai Rusiei întreținuți în Moldova în perspectiva alegerilor parlamentare din septembrie.

Kirienko, care este prim-adjunct al șefului administrației prezidențiale ruse, este coordonatorul campaniilor de dezinformare, manipulare și destabilizare în regiunile pe care Rusia le vrea în sfera sa de influență. Este cel care a coordonat preluarea administrației în teritoriile ocupate din estul Ucrainei, fiind poreclit „regele Donbasului”.

Rusia exploatează temerile moldovenilor de război și intensifică narațiunile despre protecția regiunii Găgăuzia

Kremlinul amplifică sentimentul de insecuritate și riscul conflictului, promițând „protecția” populației din regiunea Găgăuzia, similar modului în care a justificat invazia în Ucraina. Această tactică a fost folosită și în Georgia și România, iar monitorizarea arată că va continua în alegerile viitoare.

Propaganda rusă semănă euroscepticism în Moldova, favorizând avantaje imediate în detrimentul aderării la UE

Canalele rusești subliniază beneficiile concrete ale alianței cu Moscova, precum prețuri mai mici la gaze, contracarând promisiunile vagi ale unui viitor european. Această strategie urmărește să dezamăgească electoratul proeuropean și să slăbească sprijinul pentru integrarea rapidă în UE, potrivit The Moscow Times.

Moldova este terenul de testare al Rusiei pentru metodele de influență pe care le va extinde în alte țări europene

În condițiile unui război deschis în Ucraina, unde manipularea politică este imposibilă, Kremlinul încearcă să-și extindă propaganda în alte țări cu regimuri corupte din UE, cum ar fi Ungaria, unde Viktor Orbán blochează sprijinul pentru Ucraina și promovează interesele Rusiei.

UE trebuie să reacționeze ferm la interferențele Rusiei în alegerile din Ungaria și Moldova pentru a proteja democrația europeană

Bruxelles-ul pare să evite o reacție imediată față de cozile Moscovei în Ungaria, mizând pe alegerile din 2026. Totuși, continuarea intervențiilor rusești în alegeri este aproape sigură, iar Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze eforturile de monitorizare și contracarare a acestor amenințări hibride.

Extinderea propagandei ruse în Europa arată că Moldova este doar începutul unei campanii de destabilizare pe termen lung

Cazul Moldovei ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru întreaga Europă. Rusia folosește acest spațiu ca un laborator pentru tacticile sale de manipulare și interferență electorală, tactici care vor fi replicate în alte state. Este vital ca Europa să înțeleagă amploarea și complexitatea acestei amenințări pentru a-și proteja viitorul democratic.

