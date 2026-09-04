„Este un semnal clar al Rusiei către America. Rușii sunt conștienți că aceasta este o companie americană”, a spus Volodimir Zelenski.

Andy Hunder, președintele camerei de comerț americane, a declarat pentru Reuters: „Compania colaborează cu autoritățile relevante pentru a evalua situația. Asigurarea siguranței și bunăstării oamenilor rămâne prioritatea principală”.

Între timp, Vladimir Putin a respins discuțiile despre deficitul crescând al Rusiei spunând că nu e „un risc critic” pentru economie, în ciuda alarmei cu privire la starea finanțelor publice din cauza războiului.

„Având în vedere că avem unul dintre cele mai scăzute niveluri ale datoriei naționale din lume, nu există nimic critic”, a declarat Putin la un forum economic desfășurat în orașul Vladivostok din extremul est al Rusiei.

Economia rusă a încetinit brusc anul trecut, iar guvernul a fost forțat să majoreze impozitele și să își mărească împrumuturile pentru a finanța efortul de război al Moscovei.

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