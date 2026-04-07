„Este un act de teroare conștient împotriva civililor”

„Trei persoane au murit, iar alte 12 sunt rănite. Inamicul a atacat cu o dronă FPV un autobuz orășenesc chiar în centrul orașului Nikopol”, a anunțat seful Administrației Militare Regionale (OVA) Dnipropetrovsk, Aleksandr Ganzha

Ulterior, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că numărul persoanelor decedate a ajuns la 4.

„În acest moment, 7 persoane se află la spital după atacul unei drone rusești FPV în orașul Nikopol, asupra unui autobuz de linie obișnuit. Alte 9 persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului. Din păcate, patru oameni au murit”, a comunicat Zelenski.

Potrivit lui Ganzha, autobuzul tocmai ajungea în stație, motiv pentru care se aflau oameni atât în interiorul vehiculului, cât și în stație.

„Acesta nu a fost un atac accidental. Este un act de teroare conștient împotriva civililor. Împotriva unor oameni care pur și simplu își vedeau de treburile lor”, a punctat șeful Administrației Militare Regionale (OVA).

Trei persoane sunt în stare gravă

Ulterior, Ganzha a precizat că 16 persoane au fost rănite: „Sunt deja 16 răniți în urma atacului rușilor asupra autobuzului din Nikopol. Opt dintre aceștia sunt spitalizați. Trei bărbați, cu vârste de 58, 63 și 73 de ani, sunt în stare gravă. Ceilalți pacienți spitalizați sunt în stare de gravitate medie”, a comunicat șeful Administrației Militare Regionale (OVA). Acesta a adăugat că victimele prezintă traume provocate de explozii, numeroase plăgi și fracturi.

Dronele ucrainene au distrus într-o singură noapte două baze Shahed ale rușilor

Pe de altă parte, sistemele fără pilot au reușit să lovească două centre ale dronelor Shahed situate în regiunile Kursk și Briansk din Rusia, anunță publicația ucraineană Focus.

În cooperare cu alte unități de lovire în profunzime ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei, în noaptea de 4 aprilie au fost vizate două huburi și puncte de pregătire prealabilă a zborului pentru dronele Shahed. Anunțul a fost făcut de comandantul forțelor sistemelor fără pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Robert Brovdi, cu indicativul de apel „Madiar”.





