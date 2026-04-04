În cooperare cu alte unități de lovire în profunzime ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei, în noaptea de 4 aprilie au fost vizate două huburi și puncte de pregătire prealabilă a zborului pentru dronele Shahed. Anunțul a fost făcut de comandantul forțelor sistemelor fără pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Robert Brovdi, cu indicativul de apel „Madiar”.

Magyar says @usf_army crews hit an S-400 radar in Feodosia, a Tor system in occupied Donetsk, and a long list of command posts, depots and hubs. He also says two Shahed hubs and preflight sites were struck in Russias Bryansk and Kursk regions. pic.twitter.com/A28bsMEjHE — WarTranslated (@wartranslated) April 4, 2026

Bazele de unde sunt lansate dronele Shahed asupra Ucrainei se află în apropierea localității Navlia din regiunea Briansk și pe aerodromul Halino din regiunea Kursk.

„Într-o singură noapte au fost atinse ambele aerodromuri, care până acum erau aproape invulnerabile”, spun analiștii OSINT ai canalului de Telegram Exilenova+ despre aceste atacuri.

În noaptea de 3 aprilie, militarii batalionului 9 „Kairos” din Brigada 414 separată „Păsările lui Madiar” au distrus un radar multifuncțional din componența sistemului de rachete antiaeriene S-400 „Triumf”, pe teritoriul ocupat al regiunii Donețk.

Radarul respectiv, care poate fi desfășurat în doar 5 minute, poate detecta ținte hipersonice de la o distanță de până la 600 km, urmărind simultan până la 100 de ținte și ghidând până la 72 de rachete.

„Un dispozitiv toxic”, a caracterizat Madiar radarul rusesc.

De asemenea, în zona localității Zaceativka, din teritoriul ocupat al regiunii Donețk, a fost lovit de un sistem antiaerian Tor, iar în apropierea localității Lozivski, din regiunea Lugansk ocupată, a fost distrus un tun antiaerian ZU-23-2.

💥 Border guards-operators of the UAV brigade „Steel Border” destroyed the UAV take-off point, 9 shelters, a field warehouse of the ammunition and an antenna of the invaders. 📍Kursk, North-Slobozhansk directions pic.twitter.com/Tz6DisA5pk — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) April 4, 2026

În plus, au fost distruse mai multe huburi logistice, puncte de dislocare și concentrare a trupelor, precum și alte obiective. Totodată, dronele primului centru separat de sisteme fără pilot au ajuns și în orașul Toliatti, a menționat comandantul.

Amintim că, în noaptea de 3 aprilie, în orașul Toliatti din regiunea Samara, Rusia, a avut loc o serie de explozii. Au fost vizate două uzine chimice, respectiv Toliattikaucik și KuibîșevAzot.

De asemenea, unitatea specială Lasars Group a Gărzii Naționale a Ucrainei a distrus, pe direcția Zaporojie, un sistem rusesc de război electronic Palantin, estimat la aproximativ 20 de milioane de dolari.