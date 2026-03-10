„Aproape tot teritoriul regiunii Dnipropetrovsk a fost eliberat. Trei sate mici rămân de eliberat, iar altele două trebuie curățate” de o potențială prezență a soldaților ruși, a declarat generalul Oleksandr Komarenko.

Potrivit generalului Komarenko, armata ucraineană a recuperat peste 400 de kilometri pătrați din regiunea Dnipropetrovsk.

Din februarie, Ucraina a câștigat mai mult teritoriu decât a pierdut, lucru care nu s-a mai întâmplat din vara anului 2024, când forțele armate ale Kievului au lansat o operațiune transfrontalieră în regiunea rusă Kursk și au preluat sub controlul lor un teritoriu de 1.000 de kilometri pătrați, notează agenția de presă EFE, citată de Agerpres.

De la lansarea invaziei din Ucraina, în martie 2014 cu anexarea Crimeei și declanșarea așa-zisei rebeliuni proruse din regiunile Donețk și Luhansk, Rusia a ocupat doar 19% din teritoriul Ucrainei.

