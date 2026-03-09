Oprirea rețelelor, ca măsură defensivă

Aproape 2.500 de reclamații au fost înregistrate după ora 06.00 dimineața, utilizatorii reclamând că aplicațiile de mesagerie, site-urile web și serviciile bancare erau inaccesibile.

Aceste perturbări survin în contextul în care Rusia restricționează tot mai mult accesul la internetul mobil în timpul incidentelor de securitate, inclusiv al atacurilor suspecte cu drone, reflectând un control de război mult mai strict asupra comunicațiilor și utilizarea tot mai frecventă a opririi rețelelor, ca măsură defensivă.

Perturbările au coincis cu un avertisment lansat de guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, cu privire la o potențială amenințare cu drone și o posibilă „reducere a vitezei internetului mobil”. Peste 500 de rezidenți din regiunea învecinată au raportat, de asemenea, probleme de conectivitate.

Drozdenko a declarat după ora 10:00 că amenințarea a trecut și că o dronă a fost doborâtă. Autoritățile din Sankt Petersburg nu au anunțat nicio restricție oficială privind internetul mobil și nici nu au raportat activitate a dronelor.

„Numai apeluri de urgență”

În Moscova, perturbările internetului mobil au continuat pentru a cincea zi consecutiv, serviciul Downdetector înregistrând în continuare reclamații.

Cu toate acestea, site-urile incluse în „lista albă” a guvernului — precum portalul de servicii publice Gosuslugi, rețelele sociale VKontakte și Odnoklassniki, serviciile Yandex, principalele platforme de vânzări (marketplaces) și resursele guvernamentale — au rămas accesibile.

Operatorii de telecomunicații Beeline, MegaFon și T2 au declarat că perturbările au fost cauzate de „restricții externe” aflate în afara controlului lor.

Surse din sectorul telecomunicațiilor au declarat pentru cotidianul de afaceri Kommersant că operatorii au primit instrucțiuni clare de a limita internetul mobil în anumite zone ale capitalei.

Autoritățile au testat, de asemenea, o oprire totală a comunicațiilor în centrul Moscovei în perioada 5-6 martie, conform publicației de profil IT Kod Durova. În timpul acestui test, atât internetul mobil, cât și apelurile vocale au fost indisponibile, telefoanele afișând doar starea „numai apeluri de urgență”.

Restricții zilnice în 63 de regiuni

Locuitorii din Sankt Petersburg au raportat probleme similare luni, inclusiv o pierdere completă a conectivității mobile în zone din centrul orașului, cum ar fi Marsovo Pole (Câmpul lui Marte).

Întreruperile de internet au devenit tot mai frecvente în Rusia începând cu luna mai 2025. Anul trecut, țara s-a clasat pe primul loc la nivel mondial în ceea ce privește numărul de astfel de perturbări, conform estimărilor Top10VPN. Întreruperile au însumat 37.166 de ore și au afectat aproape întreaga populație de 146 de milioane de oameni.

Proiectul de monitorizare Na Svyazi afirmă că, în prezent, restricțiile sunt introduse zilnic în medie în 63 de regiuni.

