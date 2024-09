Volobuev este fost purtător de cuvânt al Gazprom, gigantul energetic rus deținut de stat, luptă în Ucraina împotriva Rusiei și tocmai a renunțat la pașaportul său rusesc pentru unul ucrainean.

Igor Volobuev, în vârstă de 53 de ani, a declarat pentru Sky News că a fost rănit în luptă anul trecut în apropierea orașului Bahmut din estul Ucrainei, dar s-a întors pe linia frontului și tocmai a învățat cum să opereze drone ucigașe.

„Cred că până când nu îi vom da un șut în fund lui Putin, nu ne putem gândi la altceva”, a spus el prin intermediul unei legături video din regiunea Harkov din nord-estul țării.

„Voi servi în forțele armate ale Ucrainei atâta timp cât voi avea puterea, oportunitatea și sănătatea – și sunt de acord cu asta”.

S-a considerat întotdeauna ucrainean

În ciuda faptului că și-a petrecut cea mai mare parte a vieții la Moscova, Volobuyev a declarat că s-a considerat întotdeauna ucrainean, deoarece s-a născut în perioada sovietică într-un oraș din regiunea ucraineană Sumy, adiacentă orașului Kharkiv.

A studiat la o universitate din Moscova și apoi a avut o scurtă carieră de jurnalist înainte de a se alătura departamentului media al Gazprom, una dintre cele mai mari și mai puternice companii din Rusia.

Alexey Miller, directorul executiv al acesteia, este un prieten apropiat și un aliat al președintelui Vladimir Putin.

Volobuyev a declarat că a fost purtătorul de cuvânt al Gazprom până când Rusia a invadat Crimeea în 2014 – un atac căruia i s-a opus.

Aceasta a fost o poziție riscantă pentru oricine în Rusia, cu atât mai mult pentru un înalt funcționar cu un rol public într-o companie majoră precum Gazprom.

El a declarat că șefii Gazprom – conștienți de opiniile sale – l-au transferat din centrul activității și l-au numit vicepreședinte al Gazprombank „unde nu mai aveam nicio influență”.

A dezertat în februarie 2022

El a rămas în această poziție până la invazia pe scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022 – o mișcare care a declanșat dezertarea sa.

„Prietenii și cunoscuții mei din Ucraina au început să scrie, să sune, iar eu am decis imediat că nu mai pot trăi în Rusia”, a spus el.

„Eram pregătit moral pentru asta. Nu am mai împărtășit politica Rusiei din 2014… Am căutat forța interioară de a părăsi Rusia”.

De asemenea, a trebuit să își părăsească soția – despre care a spus că a depus o cerere de divorț – și copiii.

Volobuyev a povestit că a putut părăsi țara cu pașaportul său rusesc, care conținea o viză Schengen.

El a zburat mai întâi în Turcia, apoi în Letonia și, în cele din urmă, în Polonia, de unde s-a apropiat de frontiera ucraineană.

Nu este de mirare că prezența unui bărbat cu pașaport rusesc a fost primită cu suspiciune de către polițiștii de frontieră și agenții de securitate.

Cu toate acestea, el i-a convins în cele din urmă să îl lase să intre în Ucraina, deși a trebuit să treacă prin mai multe verificări înainte de a i se acorda permisiunea de a rămâne.

A luptat întâi ca voluntar

În iunie 2022, lui Volobuyev i s-a permis să se alăture luptei împotriva Rusiei, inițial ca voluntar, înainte de a fi acceptat în legiunea internațională a luptătorilor străini din Ucraina, în ianuarie 2023.

O înregistrare video distribuită de oficialul rus de la Gazprom devenit luptător ucrainean îl arată ajutând la tragerea unei piese de artilerie. De asemenea, el a operat și mortiere.

„Am luat parte la lupte în regiunea Luhansk, în regiunea Donețk. Am fost rănit lângă Bahmut”, a declarat el. S-a întâmplat în timp ce ajuta la evacuarea unui luptător ceh care suferise o rană la picior.

Volobuyev a declarat că a cărat o targă împreună cu un tânăr soldat belarus, în vârstă de doar 20 de ani, care lupta, de asemenea, ca parte a legiunii internaționale.

„Și-a pus mâna pe spatele meu și mi-a spus în rusă: „Igor, stai în fața mea” – și m-a împins înainte.

„Și așa s-a întâmplat. Am ridicat targa, am făcut doi pași și am auzit o explozie puternică”, și-a amintit Volobuyev.

„Acest tânăr soldat a fost ucis de o bombă. Au mai fost uciși doi oameni care erau lângă mine. Toată lumea a fost rănită, inclusiv cel pe care l-am scos. Și eu am fost lovit în umăr, dar am supraviețuit”.

„Acesta este un pașaport al sclaviei și un simbol al fascismului”

Oroarea războiului nu l-a descurajat să continue să lupte. De asemenea, el sărbătorește primirea cetățeniei ucrainene.

O înregistrare video împărtășită cu Sky News îl arată pe Volobuyev în iulie, ținând în mână pașaportul său rusesc și noua sa carte de identitate ucraineană – și, îndemnându-i, pe ruși să dezerteze.

„Acesta este un pașaport al sclaviei și un simbol al fascismului”, se poate auzi el spunând în videoclip, referindu-se la actele sale rusești.

„Iar acesta este pașaportul oamenilor liberi. Acest pașaport este respectat de întreaga lume civilizată. Am devenit cetățean al Ucrainei. Am ales demnitatea. Dacă eu am putut să o fac, puteți și voi”.

Fostul director al Gazprom a avut un mesaj pentru Putin.

„Va veni timpul, sper cu adevărat, când Rusia îl va recunoaște oficial ca fiind un criminal. Iar rușii se vor căi pentru că au fost cu el, l-au ales, l-au ascultat și pentru timpul pe care l-au petrecut în acest război sub conducerea sa. Sper că le va fi rușine”.

Autoritățile ruse au emis un mandat de arestare pe numele lui Volobuyev în urma dezertării sale. Dar el spune că nu intenționează să se întoarcă.

„Când am plecat, am știut că mă întorc acasă. Ucraina este casa mea”.

