Incidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, când drone ucrainene au atacat împrejurimile orașului Simferopol și au provocat incendii la un depozit de petrol și la un depozit de muniții. În afară de Simferopol, explozii puternice au fost raportate în stațiunea Soci, situată la Marea Neagră, și în Donețk, oraș ocupat de armata rusă.

„Am respins atacurile ucrainene atât de eficient, încât am reușit astăzi să doborâm propriile aeronave deasupra Crimeei. Așadar, lupta continuă”, a comentat ironic purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmîtro Pletenciuk, în condițiile în care Moscova revendică de fiecare dată că elimină cu succes atacurile aeriene efectuate de Ucraina.

Oficialul militar ucrainean nu a precizat tipul de avion doborât de ruși din greșeală, dar unele relatări de pe rețelele sociale arată că este vorba de un avion de luptă de tip Su-30SM.

Rușii nu sunt la primul incident de acest fel, „reușind” anterior să doboare unul din cele zece avioane Su-34 M livrate forțelor aeriene ale Rusiei și un avion de vânătoare Su-35, în largul Sevastopolului.

