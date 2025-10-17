Primele informații venite de la locurile atacurilor arată explozii puternice și incendii, asta deși autoritățile locale vorbesc despre respingerea dronelor ucrainene.

Explozii puternice au fost raportate în stațiunea Soci, situată pe țărmul Mării Negre, unde, potrivit canalului de Telegram Mash, mai mulți turiști au fost evacuați în subsoluri și parcări în jurul orei locale 3.00.

В російському курортному місті Сочі вночі лунали вибухи, влада повідомила про дронову і ракетну атаки. відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/5ttQZETM7M — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 17, 2025

„Toate serviciile au fost plasate în stare de alertă maximă. Acestea sunt coordonate de centrul de intervenție în caz de urgență al orașului”, a transmis primarul Andrei Proșunin.

Soci a trecut printr-o noapte lungă. În jurul orei locale 5.00, primarul a evocat respingerea unui atac cu rachete și a făcut apel către oameni să-și păstreze calmul și să nu filmeze „activitatea sistemelor de apărare aeriană”.

Aeroportul din Soci a fost închis, la fel și cele din orașele Iaroslavl, Kaluga, Krasnodar, Kazan, Nijnekamsk, Samara și Ufa.

Pe de altă parte, un depozit de muniții a fost lovit și a luat foc în Donețk. Un atac similar s-a produs în împrejurimile orașului Simferopol, din Crimeea, unde a luat foc un depozit de petrol și un depozit de muniții.

Нічна атака на Крим: у Гвардійському горить нафтобаза, у Сімферополі пролунали потужні вибухиhttps://t.co/e7RcZijDPy pic.twitter.com/PnZx9qC0va — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 17, 2025

Depozitul de petrol atacat în noaptea de joi spre vineri aparține unei companii care deține cel mai mare lanț de benzinării din Crimeea.

În plus, ucrainenii ar fi lansat atacuri și asupra unor infrastructuri energetice, pe modelul celor efectuate de Rusia împotriva lor. O parte din regiunea Kursk a rămas în beznă în noaptea de joi spre vineri după lovirea substațiilor electrice din Rîlsk și Beloi.

Anterior, pene de curent s-au înregistrat în regiunile rusești Belgorod și Volgograd în urma unor atacuri cu drone ucrainene.

