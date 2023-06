Michael OLeary, președintele companiei irlandeze, a confirmat, într-o postare pe Twitter: „Azi, din nou, a trebuit să anulăm 400 de zboruri. Toate au fost anulate din cauza grevelor din Franța”.

Michael O’Leary: ”Again today, we’ve had to cancel 400 flights, all of these have been cancelled because of the French ATC strikes. The majority of these flights are overflights and are not going to France.” pic.twitter.com/rBaF4Jtgby