Ryanair a lansat bilete de avion doar dus, la 15 euro

Pe pagina oficială a companiei aeriene apar deja exemple de zboruri pe care le poți rezerva la astfel de tarife. De exemplu, sunt plecări din București spre orașe precum Bari, Girona sau Cracovia pentru prețuri de circa 14,99 euro, dar biletele sunt doar dus.

Românii care intră pe pagina oficială a companiei sunt întâmpinați cu mesajul „Reducerile fulger au început”.

Anunțul companiei a fost postat și pe platforma X, acolo unde au distribuit și o fotografie în care Michael OLeary îl lovește în cap pe șeful Tesla cu o pancartă pe care scrie „Iubesc Ryanair”.

Prețurile mici ale zborurilor Ryanair sunt disponibile doar pe anumite zboruri

Aceste tarife sunt parte din ceea ce Ryanair numește o „vânzare flash” sau promoție limitată, unde prețurile mici sunt afișate doar pe anumite rute și în funcție de locurile disponibile. Practic, locurile rămase neocupate sunt „aruncate” pe site la prețuri simbolice.

Călătoria la 15 euro e tentantă, dar dacă vrei și bagaj mare, rezervare la bord sau alte opțiuni, prețul final poate urca destul de mult.

De la ce a pornit campania Ryanair și de ce au fost numite bilete pentru „idioți”

În ultimele zile, Elon Musk s-a certat în public cu șeful Ryanair, Michael OLeary. Musk a spus inclusiv că ar trebui să achiziționeze compania, alimentând disputa cu CEO-ul, potrivit RTE.

Totul a pornit după ce Musk a sugerat că Ryanair ar trebui să instaleze internet prin satelit Starlink în avioanele sale. OLeary a respins ideea, spunând că ar crește consumul de combustibil și nu ar merita costurile pentru o companie low-cost.

Răspunsul lui Musk nu a întârziat și a venit pe reteaua socială X, unde a numit șeful Ryanair „idiot absolut” și chiar a spus că ar trebui concediat. Ryanair nu a anunțat vreo schimbare majoră în conducere, dar tensiunea a devenit un motiv de glumă în social media.

La începutul acestui an, Ryanair ar putea renunța la mai multe curse din România. Compania aeriană low-cost Ryanair analizează reducerea mai multor rute operate de pe aeroportul Charleroi–Bruxelles Sud, după ce Belgia a crescut taxele impuse pe aeroport.