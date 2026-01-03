Creșterea taxelor în Belgia amenință zborurile Ryanair

Potrivit informațiilor apărute în presa belgiană, pe o listă internă a operatorului irlandez se află și destinații din România, respectiv Cluj-Napoca și Iași, care ar putea fi eliminate din programul de zboruri.

Conform publicației La Dernière Heure, Ryanair a identificat șapte destinații ce riscă să fie suspendate de la Charleroi: Cluj-Napoca și Iași (România), Lodz (Polonia), Oviedo (Spania), Rovaniemi (Finlanda), Billund (Danemarca) și Catania (Italia).

Lista circulă intern și vine în contextul unei decizii mai ample de reducere a operațiunilor.

Compania a anunțat deja retragerea a cinci dintre cele 18 aeronave care aveau baza la Charleroi, ca reacție la majorarea taxelor aeroportuare decisă de guvernul federal belgian și de autoritățile locale.

Ryanair a criticat dur planurile de creștere a taxei aeriene la 10 euro per pasager pentru zborurile scurte, începând din 2027, precum și introducerea unei taxe suplimentare de 3 euro per pasager din 2026.

Oficialii aeroportului Charleroi și-au exprimat îngrijorarea față de impactul acestor decizii.

„Ne temem că rutele către România sau Polonia vor fi primele vizate”, a declarat Christophe Segaert, directorul general al BSCA, referindu-se la efectele asupra pasagerilor și fluxurilor turistice.

Ryanair renunță la ruta București – Edinburgh, care nu mai este operată de nicio altă companie

De altfel, Ryanair a confirmat și eliminarea rutei București – Edinburgh, începând cu 28 martie 2026, potrivit Boarding Pass. Zborurile erau operate de trei ori pe săptămână, iar în prezent nu există alternative către alte aeroporturi din Scoția.

„Datele analizate de Boarding Pass pentru primele nouă luni ale acestui an arată că numărul pasagerilor transportați de Ryanair între București și Edinburgh a scăzut cu 22% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024. Concret, în perioada ianuarie octombrie 2025, compania low-cost irlandeză a transportat pe această rută un total de 33.285 pasageri, iar în aceeași perioadă a anului anterior a transportat 43.883 pasageri.”, precizează publicația.

Compania low-cost avertizează că, dacă noile taxe vor fi aplicate, va renunța la până la 20 de rute și un milion de locuri, ceea ce ar însemna o reducere de 22% a traficului său din Belgia.

Ryanair susține că majorarea costurilor riscă să facă Belgia „necompetitivă” față de alte state europene care au eliminat taxele pentru a stimula traficul aerian.

Încă din octombrie, compania aeriană low-cost Ryanair a anunțat o amplă revizuire a rutelor europene, urmând să închidă sau să reducă operațiunile pe mai multe aeroporturi din Franța, Germania, Austria, Estonia, Letonia, Lituania și Spania.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE