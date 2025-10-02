Stagiu de 4 luni și plata a trei salarii medii

Astfel, tinerii cu vârste între 18 şi 35 de ani vor putea efectua un stagiu militar voluntar de patru luni, timp în care se vor familiariza cu structurile şi armamentul Armatei Române.

După finalizarea acestui stagiu, participanţii vor rămâne în rezerva operaţională a Armatei şi vor primi o recompensă echivalentă cu trei salarii medii.

Moşteanu a explicat că este necesară întinerirea rezervei Armatei, având în vedere că aproximativ 350.000 de soldaţi şi gradaţi vor trece în retragere în următorii ani, depăşind vârsta de 55 de ani prevăzută de lege. Doar în acest an urmează să se retragă peste 120.000 de militari, anul viitor încă 118.000, iar în 2027 alţi 111.000.

Ministrul a subliniat că proiectul de lege, iniţiat împreună cu Ministerul de Interne şi avizat de 10 instituţii, inclusiv de CSAT, vine să răspundă unei nevoi reale, în condiţiile în care serviciul militar obligatoriu a fost suspendat din 2007, iar rezerva actuală este tot mai redusă.

Vor participa periodic la sesiuni de instruire

„Tinerii care vor opta pentru această formă de pregătire vor rămâne ulterior în rezerva operaţională, urmând să participe periodic la sesiuni de instruire şi la exerciţii de reacomodare cu tehnica şi armamentul nou. Există deja un calendar multianual stabilit împreună cu aliaţii noştri”, a precizat Moşteanu.

El a adăugat că proiectul va merge în Parlament, unde va fi dezbătut în procedură de urgenţă, cu obiectivul ca până la sfârşitul anului să fie adoptat şi să devină lege. „Elementul central al acestei iniţiative este introducerea militarului voluntar în termen”, a concluzionat ministrul Apărării.

Ministerul Apărării Naționale estimează că aproximativ 10.000 de tineri ar putea opta pentru această formă de instruire militară în primă fază, în 2026.



