INTERVIU | Sabina Stan, profesor la Dublin City University: „Transformarea muncii și a serviciilor publice în mărfuri, care pot fi vândute și cumpărate pe piață, alimentează mișcările extremiste”

Protest by Red Cross workers at Plaça Sant Jaume in Barcelona, demanding higher wages and a lower workload, highlighting the hypocrisy that some of their workers, due to their low wages, need assistance from the Red Cross itself. Protesta de los trabajadores de la Cruz Roja en la Plaça Sant Jaume de Barcelona, reclamando un sueldo más alto y una menor carga de trabajo, remarcando la hipocresía de que algunos de sus trabajadores, debido al sueldo que tienen, necesiten ayudas de la propia Cruz Roja. News politics -Barcelona, Spain Thursday, July 4 2024 Barcelona - Protest by Red Cross Workers, Spain - 04 Jul 2024