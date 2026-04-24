Irlanda angajează muncitori străini

Irlanda devine una dintre principalele destinații pentru cei care vor să lucreze în Europa, în contextul unui deficit major de forță de muncă. Autoritățile au anunțat extinderea programelor de recrutare pentru muncitori străini, în cadrul politicilor privind migrația calificată.

Țara, considerată un hub tehnologic european, atrage investiții masive și găzduiește sedii importante ale unor companii globale precum Google, Meta, Apple și Microsoft.

Salariile pot depăși 7.000 de euro pe lună

Salariile oferite de angajatorii irlandezi diferă în funcție de domeniu și nivelul de calificare, însă în unele cazuri pot depăși 7.000 de euro pe lună:

IT și software – între 6.000 € și 7.500 € pentru specialiști

Sănătate – medicii specialiști pot depăși 7.000 €

Construcții și inginerie – între 5.000 € și 6.500 €

Meserii tehnice – între 3.500 € și 4.500 €

Creșterea economică accelerată a generat un deficit de personal în mai multe sectoare, nu doar în tehnologie, ci și în: sănătate, construcții, logistică și servicii. Pentru a acoperi aceste lipsuri, guvernul a extins lista „competențelor critice”, facilitând accesul muncitorilor străini la vize și permise de muncă.

Condiții pentru angajare

Pentru a lucra în Irlanda, candidații trebuie să îndeplinească mai multe cerințe:

Ofertă de muncă de la un angajator local

Cunoștințe de limba engleză la nivel funcțional

Diplome sau certificări profesionale recunoscute

Contract de muncă cu un salariu minim stabilit (în general peste 34.000 de euro anual)

Pentru cei care nu au o ofertă de muncă, există și varianta înscrierii la cursuri de limba engleză, relatează publicația Sozcu. Prin programele de tip „Work and Study”, participanții pot lucra legal până la 20 de ore pe săptămână și pot căuta ulterior un job stabil.

Dacă nu ești cetățean UE, pentru a lucra legal în Irlanda trebuie să ai viză, permis de muncă și un contract de muncă valid de la un angajator local.

Cum să aplici cu succes pentru mutarea în Irlanda

Ca cetățean român (UE), te poți muta în Irlanda liber, fără viză sau permis de muncă, intrând cu carte de identitate sau pașaport valabil; concentrează-te pe job, PPS Number și locuință pentru succes rapid.

Pași esențiali:

Găsește job : Caută pe site-uri ca Indeed.ie, Jobs.ie, LinkedIn sau IrishJobs.ie (IT, sănătate, ospitalitate); pregătește CV în engleză, aplică direct – acces liber pe piața muncii din 2012.​

Obține PPS Number : Gratuit la Intreo/DSP office după sosire (necesită dovadă adresă, ID); esențial pentru salariu, taxe, sănătate.​

: Gratuit la Intreo/DSP office după sosire (necesită dovadă adresă, ID); esențial pentru salariu, taxe, sănătate.​ Înregistrează-te IRP: După 90 zile, online pe irishimmigration.ie (~300 EUR, card valabil 1-5 ani).​

Sfaturi pentru succes:

Locuință : Rezervă pe Airbnb inițial; chirii Dublin 2000+ EUR/garsonieră – caută pe Daft.ie, MyHome.ie; evită criza locuințelor prin joburi cu cazare inclusă (ex: ospitalitate).​

Finanțe și adaptare : Deschide cont Revolut/Wise, calculează costuri (Dublin scump: 2500-3500 EUR/lună familie); învață engleză, networking via Reddit/MoveToIreland.​

: Deschide cont Revolut/Wise, calculează costuri (Dublin scump: 2500-3500 EUR/lună familie); învață engleză, networking via Reddit/MoveToIreland.​ Relocare practică: Sosire cu bani cash (mijloace subzistență), contract muncă ajută; după 5 ani, aplică Stamp 4 permanent.

Irlanda derulează programul „Our Living Islands”, prin care oferă sprijin financiar pentru renovarea locuințelor abandonate de pe insule. Țara oferă până la 84.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate, într-un program național de revitalizare ce sprijină renovarea locuințelor abandonate și repopularea comunităților aflate în declin.

