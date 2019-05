Cabinele de vot, urnele, precum și camerele de supraveghere au fost instalate în secțiile de vot din satul Poiana, comuna Zvoriştea și în satul Jahalia, comuna Râşca, care au fost amenajate în sălile în care se organizează praznice pentru morți. Acestea aparțin parohiilor ortodoxe, relatează Mediafax.

Acum, în acest două localități sunt așteptate să ajungă buletinele de vot.

„În satul Poiana şcoala este în renovare, locul în care se desfăşura secţia de votare anii trecuţi. Am apelat la biserică pentru prăznicar, fiind singura unitate care există în sat ca fiind din partea statului. Am făcut cerere la Autoritatea Electorală, ni s-a aprobat şi am organizat secţia de votare”, a declarat Constantin Barariu, primarul comunei Zvoriştea, conform sursei citate.