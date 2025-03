Articol de Susannah Savage (Londra), Amy Kazmin (Roma).

În condițiile în care bugetele gospodăriilor din SUA sunt afectate de creșterea costurilor ouălor și de noile tarife impuse produselor din Mexic, Canada și China, producătorii europeni de alimente și vinuri avertizează consumatorii americani că vor refuza delicatesele lor scumpe în favoarea imitațiilor mai ieftine produse pe piața internă.

În timp ce SUA depind de Mexic pentru produse proaspete precum avocado și căpșuni și de Canada pentru alimente de bază precum grâul și carnea de vită, Europa le furnizează cele mai rafinate importuri. Printre acestea se numără brânza și vinul, despre care un raport Rabobank a avertizat luna trecută că vor fi cele două sectoare cele mai afectate de tarifele de 25%. UE a exportat alimente și băuturi în valoare de 38 de miliarde euro în SUA în 2024, dar a importat doar de 14 miliarde de euro din America.

Luna trecută, Trump a amenințat cu un tarif de 25% la importurile din blocul comunitar, plângându-se că acesta „a fost creat pentru a înșela Statele Unite”. Producătorii europeni se pregătesc pentru această lovitură. „Impactul în ceea ce privește volumul vânzărilor ar putea fi foarte mare”, a avertizat Filippo Marchi, directorul general al companiei italiene de produse lactate Granarolo, care exportă Parmigiano în SUA.

Producătorii europeni de alimente și vinuri au scăpat relativ nevătămați în 2019, când Trump a impus tarife de import de 25% pentru o serie de produse ale acestora, dar nu și pentru șampanie, în timpul unei dispute cu UE privind ajutorul de stat acordat producătorului de aeronave Airbus. Dar Marchi a spus că Parmigiano a fost mai accesibil în 2019 – aproximativ 13 €/ kg cu tarifele incluse – în timp ce Parmigiano exportat în SUA anul trecut a crescut la 15 €/kg din cauza costurilor mai mari ale materiei prime. Un nou tarif de 25% ar face ca prețul cu ridicata al Parmigiano să crească cu aproape 50% față de acum doi ani, ceea ce l-ar face inaccesibil pentru toți consumatorii, cu excepția celor mai bogați, a precizat Marchi: „Ar putea fi foarte dificil pentru americani să continue să cumpere așa cum au făcut-o în trecut”.

SUA este cea mai mare piață de export a Franței pentru vinuri și băuturi spirtoase, cu vânzări de 3,8 miliarde euro anul trecut. În 2023, 26,9 milioane de sticle de șampanie, în valoare de 800 de milioane de euro, au fost expediate către SUA.

„Va trebui să exportăm în altă parte”, a declarat Alexandre Chartogne, a cărui casă de șampanie Chartogne-Taillet vinde 30% din producția sa anuală de spumante în SUA. „Există un întreg public în SUA care pare să aibă nevoie de cultura Europei”, a spus producătorul de șampanie. „Este trist… Dacă vor închide granițele pentru importuri – dacă vor pune mai multe tarife – vor pierde accesul la acest lucru.”

Coldiretti, influentul lobby agricol italian, estimează că consumatorii americani vor trebui să plătească o sumă suplimentară de două miliarde euro pentru produsele italiene importate preferate, inclusiv vin, brânză, ulei de măsline și prosciutto, dacă Donald Trump își pune în aplicare amenințarea cu tarifele. „Pentru unele produse, nu există echivalenți locali”, a declarat Luigi Pio Scordamaglio, directorul de afaceri internaționale al Coldiretti: „Este o alegere pierzătoare și sper că SUA vor evalua foarte atent înainte de a lua această decizie”.

Pe lângă producătorii europeni și consumatorii americani, importatorii americani de produse alimentare, comercianții cu amănuntul și restaurantele vor avea, de asemenea, de suferit, dacă tarifele ridicate vor duce la creșterea prețurilor.

„Va afecta pe toată lumea, de la magazinele specializate în brânzeturi până la restaurantele de lux”, a avertizat Andrea Berti, directorul executiv al Alimentias, un important comerciant de brânzeturi, adăugând că societatea sa nu va avea „de ales decât să transfere costurile asupra comercianților cu amănuntul și restaurantelor” în cazul în care vor fi impuse tarife. La fel de mult ca și tarifele în sine, imprevizibilitatea politicii haotice a lui Trump, care se schimbă mereu, este cea care pune presiune pe companii.

Benjamin Aneff, managing partner la Tribeca Wine Merchants și președinte al US Wine Trade Alliance, a declarat că sunt afectate grupurile de restaurante a căror profitabilitate depinde în mare măsură de vânzările profitabile de vin. „Incertitudinea dacă vinul va fi sau nu tarifat a împiedicat grupurile de restaurante să deschidă noi restaurante”, a spus el. „Atunci când grupurile de restaurante nu pot ști dacă se pot baza în continuare pe acest centru de profit, nu pot deschide noi restaurante”.

Thijs Geijer, un economist senior ING care se ocupă de alimente și agricultură, a declarat că mulți comercianți americani de alimente și vinuri au accelerat importurile începând de anul trecut pentru a încerca să devanseze eventualele tarife. „Pentru toate vinurile spumante – șampanie, prosecco, cava – cifrele de export au fost deosebit de ridicate”, a spus el.

Unii producători și comercianți speră, de asemenea, că produsele lor ar putea fi cruțate, la fel ca în 2019, când Trump, deși a impus tarife pentru brânzeturile europene, a acordat scutiri pentru Gouda și Edam. „Chiar și oamenii din sectorul olandez al produselor lactate nu știau de ce a fost cazul”, a spus Geijer. Dar producătorii și comercianții sunt foarte conștienți că consumatorii americani care nu vor sau nu vor putea să plătească mult mai mult pentru bunătățile importate vor trece la înlocuitori locali.

Economistul Owen Wagner de la Rabobank a declarat: „Când vine vorba de vin, consumatorii pot crede că o anumită recoltă este grozavă, dar dacă ar fi cu 25% mai scumpă, nu ar ezita să treacă la un vin din California”. În timp ce Trump susține că tarifele vor stimula producția internă, producătorii europeni de alimente și de vinuri susțin că produsele lor sunt distincte. „SUA produc brânzeturi grozave”, a spus Berti. „Dar nu puteți replica un Parmigiano Reggiano sau un Brie de Meaux autentic.

Unele dintre aceste produse sunt legate de anumite regiuni, de climă, de sol. Nu le poți face în altă parte.” Chartogne, care spune că satul său a produs șampanie încă din secolul al VIII-lea, a fost de acord. „Ei pot încerca să copieze, dar nu va fi niciodată decât o imitație. Pot face un vin spumant foarte bun, dar nu va avea nimic de-a face cu șampania”.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

