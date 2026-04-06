Noi informații apărute în firmware-ul One UI 9 confirmă detalii importante despre Galaxy Z Wide Fold, considerat cel mai lat model pliabil al companiei. Această schimbare ar putea atrage atenția multor utilizatori pasionați de tehnologie.

Firmware-ul One UI 9 a dat de gol lansarea unui telefon pliabil cu ecran mai lat

Potrivit unui raport publicat de PhoneArena, în codul firmware-ului pentru modelul SM-F971B, asociat Galaxy Z Wide Fold, au fost descoperite imagini care indică un ecran interior cu un raport de aspect 4:3.

Această schimbare marchează o îndepărtare semnificativă de la formatul aproape pătrat al Galaxy Z Fold 7, care avea un raport de 1,11:1.

Comparativ, noul model va fi vizibil mai lat decât înalt, ceea ce îl va plasa mai aproape de dimensiunile unei tablete mici. Această ajustare a designului se aliniază cu zvonurile despre viitorul telefon pliabil al Apple, care ar putea avea un raport similar.

Decizia Samsung de a introduce acest format sugerează o mișcare strategică cu scopul de a concura direct cu Apple pe piața dispozitivelor pliabile.

O experiență îmbunătățită pentru utilizatori

Cei de la PhoneArena subliniază că un ecran pliabil cu raport 4:3 ar putea aduce beneficii semnificative pentru activități precum vizionarea de conținut pe aplicațiile de streaming, navigarea pe internet sau multitasking-ul cu aplicații pe ecran împărțit.

Până acum, deși linia Galaxy Z Fold a evoluat treptat în direcția unor ecrane mai late, nu a reușit să devină un înlocuitor autentic pentru tablete. Galaxy Z Wide Fold ar putea schimba această percepție. De asemenea, atât Wide Fold, cât și Galaxy Z Fold 8 vor include, cel mai probabil, ecrane aproape fără cute, o îmbunătățire semnificativă față de modelele anterioare.

Noile device-uri vor fi echipate cu Android 17 și interfața One UI 9 încă de la lansare, ceea ce face din această gamă una dintre cele mai ambițioase lansate până acum de Samsung.

Samsung își asumă un risc calculat

Samsung are un istoric de a-și alinia produsele la mișcările Apple, cu rezultate mixte, cum s-a întâmplat cu Galaxy S25 Edge, care nu a reușit să impresioneze publicul. Totuși, de data aceasta, adaptarea raportului de 4:3 nu pare a fi doar o strategie de imitare, ci mai degrabă o reacție la cerințele pieței.

De-a lungul anilor, Samsung a experimentat cu diferite formate de ecran pentru gama Z Fold, inclusiv prin lansarea modelului Galaxy Z TriFold. Deși interesant ca tehnologie, acest model nu a avut succes comercial.

Acum, însă, gigantul sud-coreean pare să fi găsit rețeta potrivită pentru a concura direct cu viitorul iPhone pliabil de la Apple. În cazul în care Galaxy Z Wide Fold va fi bine primit de public, Samsung ar putea avea în portofoliu un rival serios pentru device-urile concurente de la alți producători.