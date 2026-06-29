Deși data nu a fost confirmată oficial, evenimentul va fi centrat pe noile lansări din gama de telefoane pliabile și dispozitive purtabile. În plus, ar putea fi dezvăluite noi detalii despre ochelarii inteligenți Android XR dezvoltați în colaborare cu Google.

Galaxy Z Fold8: mai „wide” în acest an

În 2025, Samsung a lansat Galaxy Z Fold7, cel mai avansat telefon pliabil al său de până în prezent. Acum, conform sursei citate, compania ar putea aduce o schimbare majoră odată cu lansarea Galaxy Z Fold8.

Noul model ar urma să aibă un design mai wide, apropiindu-se de ceea ce se așteaptă de la viitorul iPhone pliabil al Apple. Z Fold8 ar putea dispune de un ecran interior de 7,8 inci și un ecran exterior mai generos, de 5,4 inci, ceea ce l-ar face să semene mai mult cu un telefon obișnuit atunci când este pliat.

De asemenea, se vorbește despre două camere principale pe spate, comparativ cu cele trei de pe modelele actuale Fold. Inițial, s-a speculat că acest model va fi o ediție specială, însă cele mai recente informații indică faptul că Samsung ar putea poziționa varianta wide drept standardul pentru Galaxy Z Fold8.

Galaxy Z Fold8 Ultra: modelul de vârf

Un alt model pliabil din aceeași serie ar putea purta numele Galaxy Z Fold8 Ultra. Acesta ar păstra proporțiile și designul modelului standard din 2025, dar ar aduce îmbunătățiri tehnice semnificative: o cameră principală de 200 MP, un procesor Snapdragon de ultimă generație și încărcare la 45W.

Cuta de pe ecran ar putea fi mai puțin vizibilă, ceea ce ar reprezenta un avantaj estetic important. Experții speculează că Samsung ar putea adopta denumirea „Ultra” pentru a poziționa telefonul ca pe un rival direct al viitorului iPhone Ultra.

Totuși, experții se așteaptă ca un eventual salt de preț să fie dificil de justificat, mai ales dacă schimbările se dovedesc a fi mai degrabă incrementale.

Galaxy Z Flip8: îmbunătățiri minore?

În ceea ce privește Galaxy Z Flip8, acest model mai accesibil ar putea beneficia de un nou design al balamalei, reducând astfel pliul vizibil al ecranului și scăzând greutatea dispozitivului la 180 grame, față de cele 188 grame ale predecesorului său, Flip7.

Conform Engadget, telefonul va reveni la utilizarea unui procesor Snapdragon, mai exact Snapdragon 8 Elite Gen 5, după ce ediția anterioară a folosit un cip Exynos. Ecranul interior de 6,9 inci și cel exterior de 4,1 inci vor rămâne neschimbate.

Cu toate acestea, dacă îmbunătățirile sunt limitate și prețul crește, mulți utilizatori ar putea să nu vadă Flip8 ca pe o achiziție atractivă. Se zvonește chiar că seria Flip ar putea fi eliminată în viitor.

Galaxy Watch 9 și Watch Ultra 2

Ca de obicei, evenimentul de vară al Samsung va include și actualizări pentru seria de ceasuri Galaxy Watch.

Galaxy Watch 9 ar putea avea modificări subtile de design, precum noi culori ale carcasei și alte curele, alături de un nou procesor Snapdragon Wear Elite și funcții îmbunătățite de monitorizare a sănătății.

Galaxy Watch Ultra 2, pe de altă parte, ar avea margini mai subțiri, un design mai pătrățos și butoane laterale cu accente mai discrete de culoare. Totuși, un model clasic cu lunetă rotativă, precum Galaxy Watch Classic, ar putea lipsi din lineup, conform unui alt zvon care circulă în prezent.

Ochelarii inteligenți Android XR

O altă noutate ar putea fi prezentarea oficială a ochelarilor inteligenți Android XR, realizați de Samsung în colaborare cu Google. Prezentați pentru prima dată la Google I/O 2026, ochelarii sunt planificați pentru lansare în toamna acestui an.

Primul model va fi concentrat pe funcționalități audio, realizat împreună cu Gentle Monster și Warby Parker, și va include un asistent vocal Gemini și camere pentru inteligența artificială contextuală. Un al doilea model, care va include și un display încorporat, este programat pentru 2027.

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