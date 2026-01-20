

Medicul de familie din România poate recomanda testarea PSA

Numărul cazurilor de cancer de prostată la nivel mondial se va dubla de la 1,4 milioane pe an (în 2020) la 2,9 milioane pe an până în 2040, țările cu venituri mici și medii (LMIC) fiind cele care vor înregistra cele mai mari creșteri.

Deși România nu are astfel de statistici care să previzioneze numărul bărbaților cu astfel de cancere, specialiștii subliniază că incidența cancerului de prostată și de vezică crește odată cu vârsta, iar lipsa depistării precoce duce frecvent la diagnostic tardiv.

Studii efectuate pe zeci de mii de bărbați arată că screening-ul PSA(Antigenul Specific Prostatic-o proteină produsă exclusiv de celulele glandei prostatice) regulat timp de 20 de ani reduce mortalitatea prin cancer de prostată comparativ cu lipsa screening-ului. La 23 de ani follow-up, mortalitatea specifică cancerului de prostată a fost cu ~13% mai mică la bărbații care au fost supuși screening-ului.

În cazul cancerului de prostată, cea mai frecventă formă de cancer masculin în mai mult de jumătate din țările lumii, medicul de familie poate recomanda testarea PSA, investigație de screening care se face începând cu vârsta de 50 de ani, o dată la trei ani, fiind decontată din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Pentru cancerele de vezică urinară și testiculare nu există, în prezent, programe de screening, motiv pentru care prezentarea la consultațiile anuale de prevenție este crucială.

Indiferent dacă pacientul este asigurat sau nu, traseul începe, în majoritatea cazurilor, la medicul de familie, care are rol esențial în depistarea precoce și orientarea pacientului către investigațiile și specialitățile necesare.

„Medicul de familie este gatekeeper-ul sistemului și are un rol esențial în depistarea precoce, orientarea pacientului și recomandarea investigațiilor necesare. Din acest motiv, este deosebit de important ca pacienții să se prezinte anual la consultațiile de prevenție, beneficiind, la recomandarea medicului de familie de investigațiile recomandate, precum: hemoleucogramă completă, proteina C reactivă, glicemie a jeun, colesterol seric total, LDL colesterol, creatinină serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată RFGe, TGO, TGP, determinarea raportului albumină/creatinină în urină (RACU), PSA la bărbați, începând cu vârsta de 50 de ani, o dată la 3 ani. Aceste investigații se decontează peste valoarea de contract, fiind efectuate într-un timp scurt de laborator, nefiind condiționată efectuarea lor de o limită a valorii de contract”, a subliniat dr. Elisabeth Brumă, director al Direcției Reglementări și Norme de Contractare din cadrul CNAS.

Simptome care pot semnala cancer de prostată, vezică sau testicular

Cancerele masculine pot evolua mult timp fără simptome, mai ales în stadii incipiente. Totuși, anumite semne de alarmă nu trebuie ignorate pentru că pot ascunde o boală de prostată.

În cancerul de prostată, pot apărea dificultăți la urinare, jet urinar slab sau întrerupt, urinări frecvente, mai ales noaptea, sânge în urină sau spermă, dureri persistente de spate, șold sau pelvis, disfuncție erectilă ori scădere inexplicabilă în greutate.

Cancerul testicular se poate manifesta prin apariția unui nodul nedureros sau mărirea unui testicul, senzație de greutate în scrot, dureri surde în abdomenul inferior sau zona inghinală.

În cancerul de vezică urinară, primul semn este de cele mai multe ori prezența sângelui în urină, la care se pot adăuga dureri la urinare, infecții urinare frecvente, dureri lombare, oboseală accentuată sau edeme ale membrelor inferioare.

Investigațiile pentru suspiciune de cancer, fără plafon și fără amânări în 2026

Atunci când există o suspiciune de cancer, medicul de familie sau medicul specialist poate bifa pe biletul de trimitere codul SO (suspiciune oncologică). Acest lucru schimbă radical accesul pacientului la investigații.

„Niciun pacient cu suspiciune de cancer nu trebuie temporizat pe motiv că nu sunt fonduri. Există o linie bugetară distinctă pentru aceste investigații”, a explicat dr. Elisabeth Brumă, în cadrul webinarului.

Analizele și investigațiile recomandate cu suspiciune oncologică se decontează la nivel realizat, peste valoarea de contract, atât pentru pacienții asigurați, cât și pentru cei neasigurați. Acest principiu se aplică și investigațiilor de monitorizare pentru pacienții deja diagnosticați.

Diagnostic rapid prin pachete standardizate de spitalizare de zi

Un pas important pentru accelerarea diagnosticului a fost introducerea, începând cu 1 iulie 2024, a pachetelor standardizate de spitalizare de zi dedicate oncologiei. Acestea permit realizarea tuturor investigațiilor necesare într-un interval de maximum 28 de zile.

Pentru cancerul de prostată, pachetul de diagnostic include, printre altele, RMN multiparametric de prostată 3 Tesla, ecografie transrectală, biopsie prostatică și examen histopatologic. Pentru cancerele testiculare și cele de vezică urinară, pachetele cuprind consultații de specialitate, investigații imagistice avansate, proceduri endoscopice și analize de laborator. În ambele diagnostice se decontează maximum un serviciu/an/pacient.

„Au fost introduse peste 120 de pachete de spitalizare de zi dedicate diagnosticării și evaluării pacienților oncologici, astfel încât diagnosticul și planul de tratament să fie stabilite rapid”, a precizat dr. Brumă.

Tratamentele moderne pentru cancer sunt decontate în România

După stabilirea diagnosticului, pacientul este evaluat de o comisie multidisciplinară, formată din urolog, oncolog, radioterapeut, cardiolog și, după caz, alți specialiști. În funcție de tipul și stadiul cancerului, se stabilește strategia terapeutică.

„Odată diagnosticat, pacientul intră în Programul Național de Oncologie și beneficiază de toate serviciile și medicamentele incluse în program”, a declarat dr. Oana Mocanu, director al Direcției Farmaceutice din CNAS.

În cadrul Programului Național de Oncologie sunt decontate terapii moderne pentru cancerele masculine. Pacienții pot beneficia de radioterapie cu accelerator linear 3D, radioterapie cu intensitate modulată, radioterapie stereotactică sau brahiterapie, în funcție de indicația medicală.

„Pacienții, indiferent de tipul de cancer, pot beneficia de radioterapie cu accelerator linear 3D, cu intenție curativă, pentru toate localizările”, a subliniat dr. Oana Mocanu.

În cancerul de prostată sunt rambursate terapiile hormonale, chimioterapia, terapiile inovatoare și, recent, un medicament nou introdus în decembrie 2025. În carcinomul urotelial sunt decontate chimioterapia clasică, vaccinul BCG, imunoterapia și tratamentul adjuvant.

De asemenea, pacienții pot avea acces la testare genetică și profil molecular, esențiale pentru tratamentele personalizate.

Îngrijiri paliative la domiciliu: 180 de zile pe an pentru bolnavii de cancer

După inițierea tratamentului, monitorizarea se face conform protocoalelor medicale, prin investigații de tip Monitor 2, care se decontează la nivel realizat și trebuie efectuate în maximum cinci zile lucrătoare de la solicitare.

Pacienții oncologici beneficiază și de servicii extinse de reabilitare, medicină fizică, kinetoterapie, drenaj limfatic, precum și de servicii de psiho-oncologie.

Pentru cei aflați în stadii avansate ale bolii, îngrijirile paliative la domiciliu au fost extinse.

„Durata îngrijirilor medicale și paliative la domiciliu a fost dublată, de la 90 la 180 de zile pe an pentru pacienții oncologici”, a explicat dr. Brumă. Minorii cu cancer beneficiază de 300 de zile de îngrijiri medicale și paliative pe an.

Boala cu care Joe Biden a fost diagnosticat se clasifică în stadii (I–IV). În stadiul IVB, cancerul s-a răspândit dincolo de prostată, inclusiv către oase – cazul fostului președinte american Joe Biden. Potrivit Mayo Clinic, rata de supraviețuire la 5 ani este de 100% în formele localizate, dar scade la 37% în cele cu metastaze.

Numărul deceselor anuale cauzate de cancerul de prostată la nivel mondial va crește cu 85% în 20 de ani, de la 375.000 de decese în 2020 la aproape 700.000 de decese până în 2040. Cifrele ar putea fi mult mai mari din cauza subdiagnosticării în țările cu venituri mici și medii. Cancerul de prostată este deja o cauză majoră de deces și dizabilitate, reprezentând 15% din totalul cancerelor masculine. Este a doua cea mai frecventă cauză de deces prin cancer la bărbații din Marea Britanie și din SUA.