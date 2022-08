După ce a apărut filmarea de la petrecerea în care dansa, Marin, în vârstă de 36 de ani, s-a confruntat cu apeluri de a face un test antidrog din partea politicienilor din opoziție, dar și din coaliția guvernamentală. Ea a accept testul antidrog, vineri, deși inițial a respins solicitarea și și-a apărat dreptul la viață privată.

Cu toate acestea, Sanna Marin, care era cel mai tânăr șef de guvern în urmă cu doi ani când a fost numită în funcție, s-a bucurat în cea mai mare parte de reacții pozitive pe rețelele de socializare, imaginea sa și dreptul său de a avea o viață personală separată de slujba ei de prim-ministru al Finlandei fiind invocată de numeroși finlandezi.

Astfel a apărut și mișcarea „Solidaritata cu Sanna” prin care finlandezii se filmează în timp ce dansează și postează imaginile în mediul online.

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky