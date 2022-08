„Astăzi am făcut un test antidrog și rezultatele vor veni în decurs de o săptămână”, a spus Sanna Marin, într-o conferință de presă. „Niciodată în viața mea nu am consumat droguri”.

Premierul finlandez a adăugat că capacitatea ei de a-și îndeplini sarcinile a rămas neafectată în timpul nopții în cauză și că ar fi părăsit petrecerea dacă i s-ar fi cerut să lucreze.

Pe rețelele de socializare au început să circule în această săptămână videoclipuri cu Marin petrecându-se cu influenți și artiști finlandezi renumiti și au fost publicate în curând de mai multe instituții media din Finlanda și din străinătate. Citeste mai mult

După ce au apărut videoclipurile, Marin s-a confruntat cu apeluri de a face un test antidrog din partea politicienilor din opoziție, dar și din coaliția ei guvernamentală.

Marin a subliniat dreptul său de a-şi petrece timpul liber la fel cum o fac toți cei de vârsta ei, declarând pentru postul de radio Yle că ea speră că lumea va accepta acest lucru şi că finlandezii „trăiesc în democraţie”.

