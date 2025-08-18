Atacul Rusiei asupra Harkovului: O tragedie nocturnă

În noaptea de duminică spre luni, orașul Harkov din Ucraina a fost ținta unui atac brutal din partea forțelor armate ruse. Atacul a început cu o rachetă balistică, urmată de lovituri cu drone de atac.

Zona rezidențială din districtul Industrial al orașului a fost grav afectată, inclusiv un bloc de apartamente.

Cronologia evenimentelor tragice din Ucraina

Atacul inițial cu rachetă balistică a avut loc în jurul orei 22.55, duminică seara. Primarul Igor Terehov a raportat imediat despre incident pe Telegram, menționând că ținta a fost o zonă rezidențială cu blocuri de apartamente din districtul Industrial.

În jurul orei 5 dimineața, orașul a fost lovit din nou, de data aceasta cu drone de atac. Primarul Terehov a declarat că „au lovit exact oamenii care dormeau pașnic la ora 5 dimineața. Teroare în forma sa pură. Teroare care nu are nici explicație, nici justificare”.

Șapte morți, dintre care doi copii, în urma atacului din Harkov

Bilanțul victimelor a crescut treptat pe parcursul dimineții. Inițial, s-a raportat o singură victimă, dar până la ora 11.14, numărul morților a ajuns la șapte, conform presei ucrainene.

Printre victime se numără și copii. O fetiță de un an și jumătate și un băiat de 16 ani au fost confirmați printre cei decedați. De asemenea, un băiețel de 2 ani a fost găsit mort sub dărâmături.

Numărul răniților a ajuns la 30 de persoane, dintre care șase sunt copii.

Operațiunea de salvare continuă

Echipele de salvare lucrează neîncetat pentru a găsi supraviețuitori și a evalua pagubele. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență a raportat că incendii au izbucnit la etajele 1, 3 și 5 ale clădirii lovite, afectând o suprafață totală de 900 de metri pătrați.

Andrii Yermak, șeful biroului prezidențial ucrainean, a condamnat atacul, declarând că „Rusia continuă să ucidă în mod deliberat civili pașnici”.

Procuratura regională Harkov a publicat imagini video cu consecințele atacului, arătând etajele distruse și apartamentele în flăcări.

Harkov, una dintre țintele importante ale Rusiei

Încă de la începutul războiului din Ucraina, în 2022, Harkov s-a numărat printre țintele importante ale Rusiei. Regiunea a suferit pagube semnificative de la începutul războiului până în prezent, din cauza bombardamentelor și luptelor constante:

Bilanțul pagubelor din regiunea Harkov

Orașul Harkov a suferit pagube materiale și umane uriașe de la începutul conflictului armat, în februarie 2022. Printre cele mai importante pagube materiale se numără:

  • Harkov a fost supus unui bombardament prelungit și intens cu rachete, bombe ghidate și drone kamikaze, care au lovit blocuri de locuințe, întreprinderi, clădiri administrative și infrastructură critică.
  • Peste 50% din fondul locativ al orașului a fost deteriorat sau distrus, cu peste 150.000 de clădiri rezidențiale avariate sau distruse în Ucraina, iar Harkov fiind unul dintre cele mai afectate orașe.
  • Suprafața totală a clădirilor deteriorate sau distruse în regiune este de milioane de metri pătrați, reprezentând o parte semnificativă din fondul locativ al Ucrainei.
  • Au fost distruse spitale, școli, centre culturale și obiecte de infrastructură energetică și de transport.
  • Valoarea pierderilor directe pentru fondul locativ în Ucraina este evaluată la peste 53 miliarde USD, din care o parte importantă revine Harkovului.
  • În atacuri recente, pompierii au intervenit pentru stingerea incendiilor după bombardamente majore ce au cauzat daune extinse.

Cele mai grave atacuri asupra regiunii Harkov

Printre cele mai grave atacuri asupra regiunii Harkov, de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina se numără atacul din august 2024, dar și ambuscada organizată de armata rusă asupra unui convoi de civili la ieșirea din oraș:

Atacul cu bombă ghidată de la 30 august 2024 asupra unui bloc de apartamente cu 12 etaje și un loc de joacă, soldat cu moartea a șase persoane, inclusiv o fată de 14 ani, și rănirea a 55 de oameni. Acest atac a fost denunțat ca fiind o crimă de război de către ambasadoarea SUA.

Bombardamente și atacuri asupra clădirilor civile, inclusiv case, spitale, școli și grădinițe, care au dus la numeroase victime civile.

Trupele rusești au tras asupra civililor care încercau să-și procure apă, hrană sau să evacueze, de exemplu, în Bucea și în alte zone în jurul Harkovului, cu execuții, tortură și jafuri semnalate în timpul ocupației.

La începutul invaziei, peste 1000 de victime civile au fost înregistrate în primele zile, iar atacurile au continuat cu rachete balistice, drone și alte arme explozive cu efecte la scară largă în zone dens populate.

Incidentul unui convoi civil format din șase mașini la periferia satului Kurylivka din apropierea Harkovului, unde aproximativ 24 de persoane, incluzând o femeie însărcinată și 13 copii, au fost ucise în ambuscadă de forțele ruse, cu cadavrele mutilate și unele victime împușcate sau arse.

