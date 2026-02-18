Mai mult, Polițeanu le-a cerut ploieștenilor să nu mai aibă „pretenții care nu au legătură cu realitatea meteo” și le-a spus că nu doar la Ploiești este o situație dificilă: „Hai să acționăm ca o comunitate pe timp de criză. Sunt sute de oameni care lucrează pentru oraș într-o situație critică și înjurăturile și pretențiile care nu au legătură cu realitatea meteo nu îi ajută. Situația e gravă în multe zone din țară”.

„Băăă tu stai pe Facebook? Ieși și da la lopată, că ai zis că ești pregătit și sunt străzile principale PRAF! Nu mai zic de cartiere!”, i-a comentat unul dintre cei nemulțumiți.

Numai că atitudinea edilului este diferită de cea de acum 3 ani, când primar era liberalul Andrei Volosevici. În ianuarie 2023, Polițeanu acuza corupția și afacerile de partid ale PNL. „Azi, Iulian Dumitrescu, Anastase și PNL au (re)preluat de la PSD protecția politică a Rosal-ului. Deci corupția! Ține minte asta și în 2024 la vot”, scria Polițeanu, fost în USR până în 2022.

​Astăzi, deși raportează oficial 26 de utilaje, cu 11 mai multe decât în 2023, orașul este paralizat de troienele de zăpdată. Este drept, însă, ninsoarea din ultimele 24 de ore nu seamănă cu cea de acum trei ani.

Amintim că Ploieștiul a fost sub cod portocaliu de ninsoare până azi, la ora 12:00. Din cauza zăpezii abundente, zeci de copaci au căzut pe mai multe străzi din oraș. Sub greutatea zăpezii, unii arbori s-au prăbușit peste mașinile parcate și au provocat pagube importante.

