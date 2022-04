Autoritățile locale au declarat că 25 de persoane au fost, de asemenea, rănite în incendiul de joi de la institutul apărării din Tver. „Confirmăm un număr de șapte decese în acest moment”, a relatat agenția rusă Tass, care a subliniat că numărul victimelor ar putea crește.

Incendiul a izbucnit într-o clădire administrativă a institutului central de cercetare al forțelor de apărare aerospațială, care funcționează în subordinea Ministerului rus al Apărării. A cuprins rapid cele trei etaje superioare ale clădirii, forțându-i pe cei din interior să sară de la ferestre și făcând ca acoperișul să se prăbușească.

Imagini publicate în mediul online arată clădirea principală complet distrusă de incendiu, în timp ce institutul, aflat la 160 de kilometri de Moscova, este cuprins de fum gros și flăcări care se revarsă de la ferestrele institutului.

