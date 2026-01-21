Povestea unei femei care a reușit să iasă dintr-un coșmar financiar

Cu câțiva ani în urmă, Flic Everett locuia într-o casă de vis, cu cinci dormitoare, într-o zonă bună din Manchester. Ca scriitoare independentă, a făcut însă o greșeală majoră: nu a pus bani deoparte și s-a bazat pe împrumuturi și carduri de credit, mai ales atunci când veniturile au scăzut.

Când statul i-a cerut achitarea datoriilor, opțiunile au fost dure: faliment sau renunțarea la viața pe care o avusese până atunci. Așa că a făcut ceea ce trebuia făcut.

„A fost dureros, dar nu la fel de dureros ca frica permanentă de datorii”, explică ea.

Primul pas: privește realitatea și pune datoriile pe hârtie

Astăzi, Flic Everett spune că este aproape complet ieșită din impas și explică că nu poți rezolva ceva ce nu vrei să vezi sau alegi să ignori. Primul lucru și cel mai important de făcut este să aduni toate datoriile într-un singur loc. Carduri, rate, taxe restante. Totalul a fost șocant, dar necesar.

Abia când vezi realitatea și suma reală, abia atunci poți lua decizii. Evitarea nu face decât să mărească dobânzile și stresul.

Al doilea pas: scapă de mai mulți creditori

Când ai datorii în mai multe locuri, fiecare cu dobânda lui, presiunea devine sufocantă, explică jurnalista. Soluția aleasă a fost un credit consistent de nevoi personale. Cu ajutorul lui, toate celelalte datoriile au fost plătite și înlocuite cu o singură rată lunară.

Nu este o soluție magică și te poate șoca temporar, dar oferă ceva esențial: control și predictibilitate.

Al treilea pas: taie cheltuielile fără milă, nu simbolic

Reducerile „de fațadă” nu ajută. Flic Everett a renunțat complet la hainele noi și a cumpărat doar din magazine second-hand. A schimbat supermarketurile scumpe cu unele ieftine și a acceptat mâncarea congelată ca soluție practică, nu compromis rușinos.

Economiile mici, repetate săptămânal, au însemnat peste 1.500 de lire pe an.

Al patrulea pas: vinde ce nu îți mai permiți să păstrezi

Uneori, ieșirea din datorii înseamnă să renunți la lucruri care dor. În cazul ei, a fost casa. Vânzarea locuinței a fost cea mai grea măsură, dar și cea care a schimbat totul. Banii obținuți au redus semnificativ datoriile, iar experiența a ajutat-o să își redefinească ideea de „acasă”.

„Acasă nu este o clădire, ci oamenii cu care trăiești”, spune ea.

Pentru alții, poate fi mașina, bijuteriile, electronicele sau hainele de firmă. Orice obiect neesențial poate deveni o gură de oxigen. Și Flic Everett a renunțat la paltoane, pantofi și rochii care nu mai erau necesare. Le-a vândut online, obținând sume mici, dar care au ajutat la plata ratelor și a facturilor urgente.

Al cincilea pas: fă bani din ce știi deja

Nu toată lumea își poate schimba jobul, dar aproape oricine are o abilitate pe care o poate vinde. Flic Everett a oferit online citiri de tarot și a câștigat peste 1.000 de lire.

Poate fi meditație, lecții online, editare, reparații, traduceri. Ar putea fi activități de crafting sau orice abilitate sau pasiune ai, indiferent cât de „măruntă” îți pare. Contează că aduce bani.

Al șaselea pas: acceptă că poți fi fericit fără plăcerile scumpe

Vacanțele, restaurantele și ieșirile costisitoare au fost eliminate complet. În locul lor, a inventat seri tematice acasă, cu bugete minime și cu experiențe pline de distracție, fără datorii.

„Am rămas cu amintirile, nu cu facturile”, spune ea.

Nu este vorba de pedeapsă, ci de pauză. O pauză necesară ca să-ți recapeți stabilitatea.

Ultimul pas: schimbă relația cu banii

Astăzi, Flic Everett spune că schimbarea cea mai importantă nu este una financiară, ci de mentalitate.

Să nu mai cheltui bani pe care nu îi ai. Să nu mai amâni realitatea. Să nu mai trăiești din credit.

„Am învățat lecția. Trăiesc mai simplu, mai atent și nu mai cheltui bani pe care nu îi am”, concluzionează ea.

Povestea jurnalistei arată că ieșirea din datorii mari este posibilă, dar presupune decizii dure, răbdare și tăieri reale, nu soluții rapide sau miraculoase.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE