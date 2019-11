De Răzvan Mihalașcu,

Sakura sau sărbătoarea cireșilor înfloriți are un rol important în cultura Japoniei. Festivalul finanțat din fonduri publice are loc în fiecare an, în luna aprilie, în Tokyo, fiind o tradiție ce datează încă din 1952, notează BBC.

Opoziția japoneză l-a acuzat pe premierul Shinzo Abe (foto) că și-a invitat 850 de susținători din circumscripția sa la un cost uriaș.

Premierul japonez Shinzo Abe foto: EPA

Ce este sakura, sărbătoarea înfloririi cireșilor

Înflorirea cireșilor este extrem de apreciată în cultura Japoniei deoarece florile roz și albe pot fi admirate primăvara doar săptămâni.

Oameni din toată Japonia vin la Tokyo pentru a celebra înflorirea cireșilor. Ei admiră pomii înfloriți în parcuri și mănâncă feluri de mâncare, având ca tematică această sărbătoare.

Festivalul are loc într-un parc din capitala Japoniei, celebru pentru imaginea fascinantă a cireșilor înfloriți. Sărbătoarea este organizată cu fonduri guvernamentale, în onoarea realizărilor japonezilor.

De ce a fost anulată sakura

Premierul japonez a fost acuzat de politicienii din opoziție că și-ar fi adus 850 de susținători din circumscripția sa la festival și astfel ar fi cheltuit aproape 55 de milioane de yeni (458.000 de euro) din fondurile publice.

Potrivit BBC, valoarea sumelor alocate pentru organizarea evenimentului s-a dublat în timpul mandatului lui Abe.

Drept urmare, secretarul general al Guvernului de la Tokyo a anunțat că Executivul a ținut cont de „mai multe păreri” și a decis să anuleze sărbătoarea din 2020.

Oficialul japonez a precizat de asemenea că Guvernul „va face clarificări referitoare la criteriile care au stat la baza chemării invitaților și va face procesul invitării mai transparent”.

foto :EPA

