De Livia Lixandru,

„Este o pierdere foarte mare prin care am trecut. Tatăl meu a decedat surprinzător, nu ne așteptam. Acest Crăciun nu va fi la fel cum eram noi obișnuiți. El era bolnav de Alzheimer de mulți ani, dar a murit de infarct, avea 81 de ani. Era un domn care făcea sport.

Boala era în ultimul stadiu, doar pe mama o mai recunoștea, de mine nu-și mai aducea aminte. El a fost prim-preotul bisericii negre din Brașov timp de 40 de ani, a făcut multe lucruri pozitive”, a declarat Stephan Pelger, la Star Matinal, potrivit Spynews.

„Am trăit o copilărie normală, fericită, educație, posibilități. M-au susținut orice am făcut, și-au dorit să fiu preot, dar eu am vrut să fiu creator de modă, m-au susținut. M-au trimis la Viena și Paris la facultate. Am avut o relație bună cu tatăl meu, m-a îndreptat către lumea artelor, am avut o copilărie plină de lucruri frumoase, toate lucrurile care se văd în filme, familia ideală, cu bune și cu rele”, a mai spus designerul.

