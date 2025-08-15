Ascunzătoarea ingenioasă

Doi cetăţeni sârbi, un bărbat şi o femeie, au fost arestaţi preventiv pentru trafic internaţional de droguri de mare risc. Aceştia intenţionau să transporte drogurile către ţări din Europa de Vest, folosind ruta balcanică prin România.

Operaţiunea a fost efectuată de Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul Antidrog, în colaborare cu procurorii DIICOT. Acţiunea a avut loc pe 12 august 2025, când poliţiştii au localizat autorulota suspectă.

264 de pachete conţinând cocaină, ascunse sub somiera patului din rulotă

În urma controlului efectuat, au fost descoperite 264 de pachete conţinând cocaină, ascunse sub somiera patului din rulotă. Potrivit news.ro, «cocaina, cu o valoare pe »piaţa neagră’ de 3,5 milioane de euro, a fost găsită ascunsă sub somiera patului amplasat în rulotă”.

Pe lângă droguri, anchetatorii au confiscat sume de bani în valoare de 3.500 de euro, 200 de dolari şi patru dispozitive mobile de telecomunicaţii.

Rulota a intrat în România prin punctul de frontieră Giurgiu

Anchetatorii au precizat că rulota a intrat în România prin punctul de frontieră Giurgiu, venind din Bulgaria. Cei doi suspecţi, în vârstă de 37 şi 46 de ani, au fost iniţial reţinuţi pentru 24 de ore de către procurorul DIICOT.

Ulterior, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Această acţiune reprezintă un succes major în lupta împotriva traficului internaţional de droguri.

Operaţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor S.C.C.O. Giurgiu şi ai Biroului Poliţie Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea – Deva. Captura demonstrează eficienţa colaborării între diferitele structuri ale Poliţiei Române în combaterea criminalităţii organizate.

Această captură record subliniază importanţa vigilenţei continue în lupta împotriva traficului de droguri şi rolul crucial al României în securizarea rutei balcanice.

