Șoferul riscă până la 10 ani de închisoare

Vehiculul a fost interceptat pe autostrada A63, în dreptul localității Cestas (Gironde). Șoferul, un spaniol de 36 de ani, a fost prezentat în fața unui magistrat al Jurisdicției Interregionale Specializate (JIRS) din Bordeaux, după perioada de reținere, în vederea punerii sub acuzare.

A fost deschisă o anchetă judiciară pentru import de droguri în grup organizat și participare la o asociație de infractori.

Parchetul a cerut arestarea preventivă a bărbatului, care riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

Drogurile, ascunse în lăzi de lemn

Investigația Secției de Cercetări (SR) din Bordeaux a început la începutul lunii iulie, pe baza unor informații privind implicarea camionului într-un trafic de stupefiante, suspiciuni confirmate de deplasările sale suspecte între Spania și nordul Europei.

Pe 10 august, fiind informați despre un nou tranzit peste frontieră, anchetatorii au interceptat camionul și au descoperit în interior zeci de saci ascunși în lăzi de lemn, conținând în total 1.345 kilograme de cocaină.

Valoarea drogurilor este estimată între 30 și 40 de milioane de euro la revânzarea en-gros, a precizat pentru AFP colonelul Christelle Tarrolle, șefa Unității Naționale de Investigații (UNI) a jandarmeriei.

Recomandări Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Procuror: O nouă rută de transport al cocainei

„Această nouă captură confirmă tendința deja observată a dezvoltării accelerate a unei rute de import a cocainei în Europa din sudul Spaniei și Portugaliei”, a declarat procurorul din Bordeaux, Renaud Gaudeul, într-un comunicat.

Ancheta, realizată de SR Bordeaux împreună cu Oficiul Antidrog, a beneficiat de sprijinul UNI și al Serviciului Central de Informații Criminale.

Cele două unități vor fi integrate, începând cu 1 septembrie, în noua Unitate Națională de Poliție Judiciară a Jandarmeriei Naționale (UNPJ), dedicată combaterii criminalității organizate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE