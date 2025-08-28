Deocamdată, autoritățile nu au identificat niciun suspect, dar speră ca vinovații să fie găsiți. Sătenii au confirmat că au observat lipsa indicatoarelor, însă nimeni nu i-a văzut pe cei care le-au sustras.

Primarul comunei Plugari, Paul Mursa, a declarat că a fost nevoit să monteze semne noi pentru a preveni accidentele, investiția ridicându-se la câteva mii de lei – bani care ar fi putut fi folosiți pentru alte nevoi urgente ale satului.

„Nu știm cine a făcut așa ceva. Avem camere de supraveghere, dar nu în toate zonele. Efectiv au furat țevile, le-au scos din pământ. Au dispărut 10 indicatoare de „STOP” și 2 de „cedează trecerea”, amplasate după asfaltarea completă a străzilor din Borosoaia. Din păcate, unii nu știu să aprecieze munca depusă. Momentan nu avem dovezi, dar vom depune plângere la poliție și sperăm ca vinovații să fie descoperiți. Probabil au fost implicate mai multe persoane”, a spus primarul Paul Mursa.

Mai mult, în același timp, în parcul din fața școlii din Borosoaia au fost distruse băncile și gardul din plasă.

Primarul a făcut apel la cetățeni să anunțe imediat orice act de vandalism sau distrugere a bunurilor publice. Legea prevede pentru astfel de fapte pedepse cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE