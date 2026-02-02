Imaginea bisericii din St. Magdalena a devenit extrem de populară pe rețelele de socializare

Imaginea iconică a bisericii din St. Magdalena, amplasată pitoresc în fața vârfurilor masivului Geisler de 3000 de metri, a devenit extrem de populară pe rețelele de socializare precum Instagram, TikTok sau Flickr. Potrivit revistei germane „Spiegel”, popularitatea satului a crescut exponențial după ce un gigant telecom din China a folosit panorama alpină într-o campanie publicitară.

„De atunci a început tot haosul”, a declarat Peter Pernthaler, primarul comunei Villnöss, din care face parte satul.

Turiștii, atrași de titlul de „cel mai frumos sat din Tirolul de Sud” acordat de revista „Geo”, a transformat viața localnicilor într-un coșmar. Conform lui Pernthaler, microbuzele și mașinile, inclusiv cele cu numere de înmatriculare germane, aglomerează drumurile înguste sau parchează ilegal în sat atunci când parcările sunt pline.

Chiar și agențiile de turism din orașe îndepărtate, cum ar fi Verona, includ biserica din St. Magdalena în itinerarii turistice, oferind excursii de o zi care costă 250 de euro.

Comportamentul turiștilor a devenit o sursă de tensiune pentru locuitori

Pe lângă trafic, comportamentul turiștilor a devenit o sursă de tensiune. Unii vizitatori nu respectă proprietățile private, sar gardurile pentru a obține fotografia perfectă, calcă pe pajiști și lasă gunoaie în urmă.

„Oamenii vin cu telefoanele mobile până în bucătăria noastră”, spune fiica familiei care deține Obermesner-Hof, o gospodărie situată lângă biserică.

„Este mai rău decât în Veneția. Oamenii nu mai au respect. Intimitatea nu mai este luată în considerare”, a adăugat primarul.

Pentru a face față situației, autoritățile locale au decis să instaleze o barieră modernă cu camere de supraveghere la intrarea în sat și la biserică. Investiția, care costă 20.000 de euro, este programată să fie finalizată până în mai 2026.

„Sperăm să rezolvăm problema astfel”, a afirmat Pernthaler.

Cu toate acestea, el rămâne precaut: „Siguri nu suntem”.

Munții Dolomiți din Italia se confruntă cu un val de turiști dornici să obțină fotografii perfecte pentru rețelele sociale. Fenomenul a determinat fermierii locali să instaleze turnichete și să perceapă o taxă de 5 euro pentru accesul în anumite zone populare.



