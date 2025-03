Potrivit sursei citate, un politician străin îi scrie scrisori conducătorului rus Vladimir Putin, lăudând invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia și cerând confiscarea statului ucrainean.

În același timp, scriu jurnaliștii ucraineni, Diana Șoșoacă pune la îndoială suveranitatea națională și granițele recunoscute internațional ale Ucrainei, în special în regiunile sale de vest și sud-vest.

În plus, aceasta răspândește în mod regulat narațiunile de la Kremlin, în timpul aparițiilor sale publice în România și în alte țări ale Uniunii Europene.

Ce i-a scris lui Putin

Lidera antiucraineană a partidului SOS România, Diana Șoșoacă i-a scris lui Vladimir Putin, după ce BEC i-a interzis candidatura la prezidențiale, la o zi după ce a făcut același lucru și cu președintele SUA, Donald Trump.

Șoșoacă susține că a fost eliminată ilegal din cursa electorală pentru că vrea pace, neutralitate și relații bune cu Rusia. În plus, Șoșoacă a acuzat UE și NATO că împing România spre război și a cerut sprijin pentru teritoriile românești aflate în Ucraina.

„Vă transmit pe această cale dorinţa de pace a poporului român, în calitatea mea de candidat la alegerile prezidenţiale din România respins de două ori de sistemul globalist pentru că am promovat pacea şi neutralitatea pentru România, pentru că am criticat politicile ofensive ale UE şi ale NATO care ne împing spre al treilea război mondial şi pentru că am vizitat Ambasada Rusiei la Bucureşti pentru a transmite mesaje de pace din partea românilor care nu doresc să fie împinşi în război”, a scris Diana Șoșoacă pe Facebook, duminică, 16 martie.

Ea i-a transmis lui Putin că actuala conducere a României nu reprezintă voința poporului și i-a cerut să nu ia în considerare acțiunile „inamice” ale guvernului român, în timp ce despre clasa politică a spus că „nu reprezintă voinţa poporului român şi nici nu este un partener legitim de discuţii”.



