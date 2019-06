Scandal în Camera Deputaților pe proiectul legii ride-sharing. Puterea, acuzată că boicotează lucrările din comisii

„După ce împreună cu colegii de la PSD am stabilit că astăzi discutăm acest proiect aşteptat de cei care sunt operatori pe aceste platforme, cât şi de cei peste 2,5 milioane de români beneficiari ai acestor servicii, iată că PSD a ales să fugă de la aceste dezbateri (…) S-au comportat ca nişte laşi, ne-au lăsat fără cvorum de şedinţă, pentru că au primit ordin de la Guvern că vor adopta aceste reglementări din nou prin Ordonanţă de urgenţă”, a afirmat Bode.

El a spus că „este total nepotrivit” să se intervină prin ordonanţă de urgenţă în ce priveşte reglementarea transportului public.

„Personal, nu agreez adoptarea ordonanţei de urgenţă, era momentul, era potrivit să intervenim pe textul ordonanţei aflate în dezbatere, de exemplu vechimea maşinilor, nu este normal ca la taximetria clasică să fie 10 ani, iar la cealaltă 15 ani. De asemenea, cred că este neconstituţional art. 37 din Ordonanţă, cel legat de faptul că se induce ideea că activitatea de transport alternativ este temporară pentru trei ani de zile”, a adăugat Bode.

ALDE, poziție diferită de a PSD

Deputatul ALDE Alexandru Băişanu a afirmat că sectorul transportului alternativ trebuie reglementat cât mai repede.

„Vă asigur că ALDE este prezent, a susţinut şi susţine în continuare ca aceste propuneri să treacă în cadrul Parlamentului, prin comisii. Era mai bine dacă colegii de la PSD erau lăsaţi să rămână în sală pentru că se întâmpla în mod corect, normal. Sunt convins că toată această zonă are nevoie de o hotărâre cât mai rapidă din partea statului român. Vreau să vă spun că am trăit pe propria piele o chestiune care nu credeam că se întâmplă. Am venit la Bucureşti în gară şi erau nici mai mult, nici mai puţin 11 taxiuri înregistrate. Niciunul dintre taximetrişti nu a acceptat să mă primească şi să mă ducă acasă, toţi aşteptau curse externe. E un exemplu, nu e generalizat, dar există o mare problemă. Taximetriştii, nu toţi, unii dintre ei au un comportament grobian cu cel care, de fapt, plăteşte”, a spus Băişanu.

COTAR nu vrea ordonanță de urgență

Prezent la şedinţa comisiilor, preşedintele COTAR, Vasile Ştefănescu, a declarat că va fi încălcată decizia CCR în cazul în care se va da ordonanţa de urgenţă pe tema transportului alternativ.

„Într-adevăr, avem probleme în această activitate, dar să ne punem întrebarea dacă nu sunt lăsaţi în mod intenţionat în Centrul Vechi şi la Gara de Nord pentru a crea aceste animozităţi împotriva taximetriştilor.(…) În acest moment, dacă mâine se va da ordonanţă de urgenţă se va încălca jurisprudenţa constituţională prin cele două decizii în care s-a specificat că atâta vreme cât un proiect este în dezbatere publică în comisiile de specialitate, nu se pot da ordonanţe de urgenţă, la fel ca în cazul legilor justiţiei”, a spus Vasile Ştefănescu.

Probleme pentru șoferii care practică ride-sharingul

După şedinţă, reprezentantul Coaliţiei pentru Economie Digitală, Cătălin Codreanu, a precizat că doreşte o reglementare cât mai rapidă, menţionând că situaţia trenează de multă vreme şi acest lucru se reflectă în buzunarul utilizatorilor.

„Noi ne dorim o reglementare cât mai rapidă, fie că este prin ordonanţă de urgenţă, fie că prin lege în Parlament. Situaţia trenează de foarte multă vreme, iar şoferii cu care noi lucrăm deja întâmpină probleme în trafic, ies din ce în ce mai puţin în trafic şi asta se reflectă în buzunarul utilizatorilor. Concret, sunt curse mai scumpe, sunt sub jumătate din numărul şoferilor pe cele trei aplicaţii care ies pe traseu, în condiţiile în care cererea rămâne la fel şi se duce automat la un preţ mai mare. Sunt aproape 250 de şoferi sancţionaţi, majoritatea sunt cu plăcuţele ridicate”, a afirmat Codreanu.

