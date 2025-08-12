Vor 163.000 de euro de la Michael Sánchez

Miliardarul Jeff Bezos (61 de ani) și Lauren Sánchez (55 de ani) s-au căsătorit la Veneția, Italia, înconjurați de vedete din întreaga lume, însă părinții miresei au lipsit de la „nunta anului” din cauza unui scandal familial.

Acest lucru se datorează unor tensiuni mai vechi, care au atins cote maxime în urma căsătoriei.

Deși suma solicitată în instanță este nesemnificativă pentru averea estimată a lui Bezos, fondatorul Amazon și soția sa insistă să ia banii de la fratele lui Lauren. Ei cer 163.000 de euro de la fratele lui Lauren, Michael, la Curtea Supremă din California.

Jeff Bezos are o avere de 236,1 miliarde de dolari, conform clasamentului Forbes în timp real al miliardarilor lumii (locul 4).

La începutul anului 2019, povestea de dragoste dintre prezentatoarea TV Lauren Sánchez și Jeff Bezos a devenit publică. A fost o adevărată „bombă”.

Ulterior, National Enquirer a publicat mesajele intime pe care Lauren și Jeff le schimbaseră la acea vreme, precum și fotografii indecente.

Drept urmare, Bezos și-a anunțat despărțirea de soția sa de atunci, Mackenzie (55 de ani, căsătorie între 1993 și 2019). Lauren a intentat, de asemenea, divorțul de Patrick Whitesell, care îl prezentase pe miliardar nevestei sale!

Jeff Bezos are 4 copii cu fosta soție, căreia i-a cedat 4% din companie (35 de miliarde de dolari), în timp ce Lauren Sánchez are 3 copii din relațiile anterioare.

Fratele lui Lauren, acuzat că a vândut presei mesaje private dintre sora sa și miliardar

Ceea ce inițial părea a fi un atac al unui hacker s-a dovedit a fi o sursă complet diferită: propriul frate al lui Lauren, Michael Sánchez, transmisese conținutul presei la vremea respectivă.

Michael, pe atunci consilierul de relații publice al surorii sale, a declarat public că îi dorea doar binele. Însă Jeff Bezos, într-o scrisoare deschisă, a numit incidentul drept „șantaj” și „asasinat de caracter” și a investigat incidentul prin intermediul avocaților.

Fratele lui Lauren a fost acuzat că a vândut presei discuții private dintre sora sa și Jeff Bezos pentru 200.000 de dolari.

Cuplul îl acuză că a încercat să estorcheze o sumă mare de bani

În ultimii cinci ani, Lauren a comunicat cu fratele ei doar prin intermediul avocaților. Cuplul îi cere acum onorariile avocaților și cheltuielile de judecată din cauza unei „campanii de hărțuire de mai mulți ani”.

Michael a recunoscut că a divulgat informații, dar a negat că ar fi distribuit și imagini private. În februarie 2020, el însuși i-a dat în judecată pe Jeff Bezos și pe propria sa soră pentru defăimare, însă fără succes.

Cuplul îl acuză că a încercat să estorcheze o sumă mare de bani.

În 2021, Michael Sánchez a fost obligat să ramburseze cuplului 217.000 de dolari, circa 187.000 de euro, reprezentând cheltuieli de judecată.

Fratele a pierdut în două apeluri, dar disputa continuă: cuplul solicită încă 190.000 de dolari, circa 163.000 de euro, reprezentând cheltuieli de judecată și avocați.

Într-o declarație, Michael i-a numit pe sora și pe cumnatul său „mincinoși și impostori”. El numește sistemul judiciar american „corupt”.

