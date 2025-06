Cine este Lauren Sanchez

Născută în Albuquerque, New Mexico, în decembrie 1969, Sánchez a studiat actorie și dicție la Universitatea din New Mexico, după ce a absolvit liceul în 1987. S-a mutat ulterior în California, unde a studiat comunicare la University of Southern California, după o perioadă petrecută la El Camino College.

Sánchez este cunoscută mai ales pentru cariera sa în jurnalismul TV, care a început cu un post de asistentă la KCOP-TV din Los Angeles. A lucrat și ca reporter pentru emisiunea de divertisment „Extra” și a avut mai multe roluri la Fox Sports Net. În timpul activității sale la Fox, a fost nominalizată la un premiu Emmy pentru munca sa ca prezentatoare și corespondentă la emisiunea „Goin’ Deep” (a câștigat un premiu Emmy în 1999 împreună cu echipa KCOP-TV după ce a revenit pentru a prezenta „UPN News 13”).

În februarie 2000, Sánchez aproape a devenit vedetă de talk-show după ce a fost a doua clasată într-o competiție națională pentru rolul de prezentatoare a emisiunii „The View” (postul a fost câștigat de Lisa Ling). În 2005, a fost gazda primului sezon al emisiunii-concurs de dans „So You Think You Can Dance”.

Sanchez a obținut licența de pilot

Recomandări Baremul de corectare la matematică pentru Evaluarea Naţională 2025

Tatăl ei a lucrat în domeniul aviației, iar Sánchez a învățat să zboare la vârsta de 40 de ani, obținând ulterior licența de pilot. În 2016, a fondat Black Ops Aviation, prima companie de producție și filmare aeriană deținută de o femeie.

„Cred că, atunci când cresc, fetele nu văd multe femei pilot,” a declarat ea pentru revista People în august 2024.

„Sper ca fetele să mă vadă ca pilot și să spună: «Hei, vreau și eu să fac asta!» Este o experiență incredibilă, și o iubesc.”

Ce cărți a scris Lauren Sanchez

În 10 septembrie 2024, Sánchez a lansat prima sa carte pentru copii: „The Fly Who Flew to Space”, o carte ilustrată care strălucește în întuneric și spune povestea unei muște pe nume Flynn, care visează să devină astronaut.

Cum s-au cunoscut Lauren Sanchez și Jeff Bezos

Bezos și Sanchez au fost pentru prima dată asociați ca un cuplu în 2019, aproape în aceeași perioadă în care ambii și-au anunțat despărțirile de partenerii anteriori. Bezos a finalizat divorțul de MacKenzie Scott în același an, iar Sánchez era deja în proces de divorț de soțul ei, Patrick Whitesell.

Ulterior, cei doi au fost văzuți împreună în călătorii și la evenimente publice, inclusiv într-o vizită în India în 2020 și la premiera mondială a serialului „The Lord of the Rings: The Rings of Power” în 2022.

Recomandări Ce spun specialiștii în cazul pseudo crimei de la Ploiești cu victimă o Rosemary Doll: „Abandonarea anchetei ar fi o gravă eroare”. Ce îi întrigă pe polițiști

Cuplul s-a logodit în mai 2023, când Bezos i-a cerut mâna lui Sánchez pe iahtul său, în timpul Festivalului de Film de la Cannes.

Cine este fostul partener Tony Gonzalez

Lauren Sanchez a avut o relație cu fostul jucător NFL Tony Gonzalez. Cei doi au împreună un fiu, Nikko Gonzalez, în vârstă de 24 de ani. Într-un interviu acordat The Wall Street Journal în ianuarie 2023, Sánchez a spus:

„Tony și soția lui, Tobie, sunt cei mai buni prieteni ai mei. Nu a fost mereu așa. A fost tensiune la început. Dar Tony și Tobie au fost cu noi de Ziua Recunoștinței anul acesta, și suntem într-o relație foarte bună”.

Potrivit People și TMZ, Tony și Tobie urmează să participe la nunta lui Sánchez cu Bezos.

Sanchez are trei copii: fiul Nikko Gonzalez, în vârstă de 24 de ani, fiul Evan Whitesell, în vârstă de 19 ani și fiica Ella Whitesell, în vârstă de 17 ani.

Jeff Bezos, 61 de ani, fondatorul Amazon, se pregătește să se căsătorească cu logodnica sa Lauren Sanchez (55 de ani).

„Nunta secolului” este programată la Veneția, luna aceasta și va dura 3 zile (24-26 iunie), motiv pentru care orașul lagunar din Italia va fi, practic, închis. Miliardarul insistă asupra unui contract prenupțial strict pentru a-și proteja averea estimată la peste 220 miliarde de dolari.

Subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2025 – ce le-a picat elevilor de a 8-a.