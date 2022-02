Înainte de gestul care a semănat cu salutul nazist, Dșambaski l-a atacat dur pe deputatul italian Sandro Goiz, 53 de ani, în dezbaterea privind posibile sancțiuni împotriva Poloniei și Ungariei pentru încălcarea statului de drept: „Nu vom fi niciodată de acord cu agenda dv., agenda ONG-urilor care încearcă să distrugă Europa și să o transforme în altceva”.

Apoi a părăsit sala, dar s-a întors, când era încă pe scări, și și-a ridicat brațul drept în sus, folosind salutul lui Hitler.

Președintele grupului PPE, Manfred Weber, a fost primul care a reacționat: „Condamnăm acest lucru în termenii cei mai fermi cu putință. Este opusul a ceea ce reprezintă Parlamentul European și solicităm sancțiuni imediate”.

During todays debate on the rule of law, MEP @djambazki showed a “Hitler salute” in plenary. On behalf of the @EPPGroup we condemn this in the harshest possible terms. It is the opposite of what the @Europarl_EN stands for and we call for immediate sanctioning. https://t.co/BnO8xoL2Yf

Social-democrata italiană Pina Picierno, care a prezidat sesiunea parlamentară, a clarificat ulterior situația: „Am condamnat imediat incidentul și am cerut sancțiuni împotriva acestui gest josnic și inacceptabil. Parlamentul European este un monument viu al democrației împotriva barbariei fascismului nazist”.

Național-conservatorul Dșambaski a susținut că gestul său nu a fost salutul lui Hitler și a invocat Legea lui Godwin, un concept din cultura internetului emis de un avocat american în 1990: „Cu cât o discuție online se prelungește mai mult, cu atât probabilitatea unei comparații în care sunt implicați naziștii sau Hitler se apropie de 1”.

„Faptul că cineva nu este de acord cu tine nu înseamnă că este nazist.Cer scuze dacă fluturarea mea nevinovată a brațului a jignit pe cineva. Ar fi caz grav de Reductio ad absurdum”, a scris Dșambaski, pe Twitter.

When you mistake a simple wave with a Nazi salute you have a real Godwin’s law problem. The fact that one disagrees with you does not mean he is a Nazi. I apologise if my innocent wave (meant as an excuse) has insulted anyone but this is some serious case of Reductio ad absurdum.