Libertatea a anunțat că informația a fost confirmată de directoarea centrului, Doina Goșa. Deși virusul nu se transmite prin sânge, pentru siguranță, punga colectată de la respectiva persoană a fost ”rebutat”.

”Era asimptomatică”

”Persoana în cauză trecut prin circuitul de dezinfectare la intrare, i s-a luat temperatura, dar era asimptomatică. Am discutat cu ea și înțeleg că și acum e asimptomatică. Nu știu în ce context s-a testat. Avea mască de protecție, la fel personalul cu care a intrat în contact. Imediat după ce am aflat informația, am trimis în izolare toate cele cinci cadre din centru care au interacționat cu doamna respectivă”. a povestit directoarea.

Goșa susține că ”nu se pune, deocamdată, problema închiderii Centrului. După ce am fost informați de DSP, am dezinfectat, am făcut o evaluare și am concluzionat că riscurile sunt minore. Persoana venise la sfârșitul programului, nu era foarte multă lume”.

”Dispunem de un singur efectiv de back-up”

Admite însă că ”s-ar putea să mai apară și alte probleme similare, pentru că nu avem cum să ne păzim. Acum e deja transmitere comunitară, putem lua virusul practic de oriunde. Ne-am stabilit de la bun început diferite scenarii, jumătate din personal e acasă pentru a-i putea înlocui pe cei care lucrează în cazul în care aceștia se îmbolnăvesc. De altfel, pe cei cinci trimiși la izolare i-am schimbat cu alți colegi. Nu suntem în faza critică raportat la disponibilitatea personalului, dar dispunem de un singur efectiv de back-up. Dacă vom ajunge în situația de a închide Centrul, avem variante de rezervă, cu Centrul de Transfuzii al Armatei și centrele suport din oraș, unde activitatea se va putea derula mai departe”.

”S-a produs o busculadă vineri dimineața”

Legat de măsurile de siguranță adoptate la Centrul de Transfuzii, Libertatea a intrat în posesia unei fotografii realizate vineri dimineață, când se observă o aglomerație neobișnuită și dincolo de criteriile de distanțare socială. Oamenii stau foarte aproape unii de alții.

Doina Goșa recunoaște că ”s-a produs într-adevăr un incident vineri dimineață, când am fost și un pic bulversați cu informația legată de persoana depistată pozitiv. S-au adunat mulți oameni la etajul 1, s-au certat și cu jandarmii. Nu știu de la ce a pornit, că se crease acolo o busculadă. Dar am înăsprit măsurile în sensul în care în prezent intră doar câte 20 de persoane, ceea ce e suficient pentru a se păstra distanța pe întreg traseul de recoltare”.

Sângele colectat de la persoana depistată pozitiv l-am rebutat. Oricum, studiile arată că virusul nu se transmite prin sânge Doina Goșa, director Centrul de Transfuzii Sanguine





