De Dragoș Tănase,

Spectatorii, care au plătit între 111 și 330 de lei pentru un bilet, au lăsat mesaje de nemulțumire și pe pagina de Facebook a organizatorului:

„O premieră mondială, prima dată când nişte patinatori de talie mondială patinează pe apă, sunt de admirat că au avut curajul să rişte!!! Felicitări sportivilor!!!” – Emilia.

„Postaţi şi cum a ţâşnit apa, cum s-a dezgheţat, cum au picat artiştii din cauza asta, cum nu a mai vrut Plushenko să patineze din cauză că v-aţi bătut joc de ei și de spectatori” – Claudiu

„Ruşine & bătaie de joc. După ce că am cumpărat biletul cu luni de zile înainte….în prima fază se amână şi apoi a doua zi spectacolul durează 1 oră???!!!! Să nu mai zic ca am venit şi din alt judeţ (…)” – Monica.

„Plushenko a căzut controlat, ca să îşi încurajeze copilul care a căzut de prea multe ori din cauza gheţii… bani daţi pentru 3 ore de show, primit o oră şi aia cu băltoace şi fântâni arteziene. Ruşine!!!!” – Cristina

„Să le fie rușine organizatorilor că au realizat aşa ceva, au pus în pericol viaţa patinatorilor şi şi-au bătut joc de public. Dacă firma cu gheaţa nu era competentă trebuia anulat spectacolul (…)” – Andonis

Duminică dimineața, pe 8 decembrie, cele trei ore promise s-au transformat în circa o oră, în care patinatorii – în frunte cu Evgeni Plușenko (alături de fiul său de 6 ani) și renumitul violonist Edvin Marton – au fost nevoiți să evite gheață crăpată, băltile și să impartă „scena” cu angajații organizatorilor trimiși să „peticească” gheață.

La un moment dat, Plushenko a căzut pe gheată lovind cu patina o teavă din care a țâșnit apa, scrie Adevărul.

Firma care a organizat spectacolul „Kings on Ice” de la Cluj-Napoca a fost amendată cu 50.000 de lei de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj, informează Monitorul de Cluj.

Aceeași firmă e obligată să restituie prețul biletelor pentru cei care nu au participat la eveniment.

Potrivit unui comunicat al Protecției Consumatorilor Cluj, oamenii au fost ținuți în frig, nefiindu-le permis accesul de la ora 18.00 cum era în program.

„În urma cercetării a 30 de reclamații depuse împotriva organizatorului s-au descoperit mai multe deficiențe. Prin neasigurarea suprafeței de gheață, conform standardelor, evenimentul a fost reprogramat pentru a doua zi, dată la care suprafața gheții prezenta neconformități, consumatorii au fost ținuți în condiții improprii în frig, nefiindu-le permis accesul de la ora 18.00 cum era în program, nu a existat comunicare referitoare la reprogramarea spectacolului și nici privind recuperarea sumelor plătite, Spectacolul trebuia să țină 120 de minute și a fost comprimat la 70 de minute. Organizatorul a fost sancționat contravențional cu amendă de 50.000 de lei”, se arată în comunicatul OPC Cluj.



Kings on Ice va reuni 20 de artiști cu peste 70 de medalii la competiții mondiale și europene, care au pregătit o nouă serie de numere și demonstrații impresionante. Așa era promovat spectacolul care trebuia să aibă loc sâmbără seara:

Sâmbătă seara, cei doi artiști anunțau, pe pagina de Facebook a organizatorului, amânarea show-ului:

Plușenko, despre condițiile oferite: „Până la sfârșitul spectacolului, gheața a început să se topească și să se crape”

„Astăzi a fost cel mai uimitor spectacol din viața mea. Spectacolul trebuia să aibă loc ieri (sambătă-nr), la 19.00, dar la 18.00, gheața nu era nici măcar înghețată: bălți, tuburi lipite, ar fi imposibil să sari, să patinezi. Nu am văzut niciodată așa ceva. Împreună cu organizatorii, echipa noastră și-a asumat riscul și a amânat spectacolul pentru duminică dimineată la 09.30, pentru că seara avem deja spectacol la Budapesta. Gheața ne-a dezamăgit oricum, pe lângă gaura din mijlocul gheții, pe care toată lumea o înconjura cu grijă, până la sfârșitul spectacolului, gheața a început să se topească și să se crape”, a declarat Evgeni Plușenko.

Totuși, artistul s-a arătat încântat de numărul mare de spectatori la un show programat dimineața.

Am patinat mai mult de 3.000 de spectacole de-a lungul vieții mele, dar nu am avut niciodată astfel de probleme cu gheață (problemă care nu a fost rezolvată până la urmă) și nu am patinat niciodată pentru public atât de devreme dimineață! Evgeni Plușenko

Mulţi dintre spectatorii care au fost la eveniment vor să le fie returnaţi banii pentru bilete sau o parte din sumă.

Ulterior, organizatorii (compania Spotlight Events Creator) și-au cerut scuze pentru problemele de la spectacol și au anunțat că vor da banii înapoi pe bilete, în anumnite condiții, după care au explicat ce s-a întâmplat, într-o postare pe pagina lor de Facebook.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat la eveniment, toate aceste neplăceri, au survenit exclusiv din vina firmei de producție a patinoarului.

Show-ul Kings On Ice a fost amânat pe duminică, ora 9:30, din cauza întârzierii realizării patinoarului de către firma de producție din Ungaria. Aceasta a realizat de mai multe ori suprafața de gheață pentru evenimentul Kings On Ice; argumentul pentru care s-a și optat la o colaborare cu aceștia.

Neprofesionalismul acestei firme, a afectat munca din spatele evenimentului, începută de peste un an, de catre echipa noastra”, precizează compania.

FOTO: Adevărul

FOTO: Facebook.com/SpotlightsEventsCreator/