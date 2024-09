Scandal Geoană-Băsescu: „E într-o zonă de degradare biologică” / „Nu la nivelul la care să-i doresc sănătate regelui Mihai”

Geoană a spus că îi poate folosi pe Klaus Iohannis sau pe fostul premier Dacian Cioloș „în plan internațional”, dacă va câștiga alegerile prezidențiale.

Întrebat dacă și pe Traian Băsescu, Geoană a răspuns: „Mai puțin, pentru că e într-o zonă de degradare biologică destul de importantă, în sensul că nu cred că își mai dorește viață publică, a spus că nu mai dorește”.

„Este într-o perioadă din viață în care vrea să facă altceva și e bine să facă altceva, pentru că nu cred că a lăsat cea mai bună amintire. În sensul că a spus că nu mai vrea să facă viață publică”, a precizat Geoană.

În replică, Traian Băsescu a spus că Geoană i-a fost contracandidat atât la prezidențiale, cât și la Primăria Capitalei și l-a învins de fiecare dată: „I-am administrat două bătăi și pot să-i înțeleg resentimentele. Se pune în poziția de a se pregăti pentru a doua «Mihaela, dragostea mea». El se vede președinte și nu e cazul”.

„În ceea ce privește degradarea, sunt un om de 72 de ani. În mod categoric nu mai am sănătatea unuia de 30 de ani. Am o operație pe coloană, tiroidă, aortă și internări pentru infecții la plămâni. Dar acest lucru nu mă face să fiu la nivelul de degradare la care să doresc sănătate regelui Mihai I. Eu cred că domnia să are o obsesie care e generată de propriile lui gafe”, a continuat Băsescu.

El a adăugat că era normal ca Mircea Geoană să corecteze de îndată eroarea, nu după câteva ore: „Nu poți să nu corectezi imediat, dacă a fost o greșeală, afirmația că-i dorești sănătate regelui Mihai. Probabil că a ajuns acasă, iar Mihaela (n.red. soția lui Geoană) i-a dat una peste ceafă și i-a spus: «Nătărăule, vezi că a murit»”.

Mircea Geoană a declarat pe 11 septembrie, într-un interviu difuzat la Pro TV, primul după ce și-a anunțat candidatura la președinție, că îi dorește sănătate regelui Mihai, deși fostul suveran a murit acum 7 ani. Ulterior, după emisiune a transmis că regretă greșeala de exprimare.

Geoană a pierdut alegerile din 2009 în fața lui Băsescu

După primul tur al alegerilor prezidențiale din 2009, Traian Băsescu (președinte PDL) a fost votat de 32% dintre alegători, urmat de Mircea Geoană (președinte PSD) cu 31% și Crin Antonescu (președinte PNL) cu 20%, potrivit datelor AEP.

În turul II au intrat Traian Băsescu și Mircea Geoană, iar candidatul PSD i-a făcut o vizită lui Sorin Ovidiu Vîntu înainte de dezbaterea finală televizată. Această vizită a fost folosită de Băsescu pentru a sugera că Geoană a fost influențat de interese oligarhice.

Geoană s-a bucurat prea devreme în decembrie 2009, după ce sondajele la ieșirea de la urne îl dădeau câștigător în fața lui Băsescu. Foto: Hepta

Alegerile din 2009 au fost câștigate la limită de Băsescu, deși exit-poll-urile îl dădeau câștigător pe Geoană, iar PSD și Geoană au acuzat fraudă electorală, în special în secțiile de votare din diaspora.

