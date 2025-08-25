Cum s-a petrecut incidentul din Cluj

Un incident șocant a avut loc duminică după-amiază într-un cartier din Cluj, unde un bărbat a sărit de pe balconul apartamentului său de la parter și a atacat o mamă aflată cu copilul ei pe spațiul verde dintre blocuri. Martorii spun că alte patru mame cu copii erau prezente la momentul agresiunii.

„Astăzi am fost atacată din senin, fără să fi vorbit vreodată cu persoana respectivă. Eram pe iarbă și am strigat doar de două ori numele Paul. Dintr-o dată, a sărit de pe balcon și a venit direct spre mine cu violență”, a spus femeie agresată, pentru presa locală.

Copiii prezenți la fața locului au fost profund afectați de scenele de violență. Femeia a menționat că fiul său, martor pentru prima dată la o astfel de situație, a fost puternic marcat de cele întâmplate.

Vecinii sunt revoltați după incident

Incidentul a stârnit panică și revoltă în rândul rezidenților. Mama agresată a adăugat: „Poliția a fost de nenumărate ori la el și deja sunt peste 10 oameni amenințați cu moartea, fiecare din motive diferite. Așa ceva nu ar trebui să existe într-o comunitate civilizată”.

Locatarii intenționează să depună o plângere comună împotriva bărbatului agresiv. Ei consideră că acesta reprezintă un pericol real pentru comunitate.

Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”
Recomandări
Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

Intervenția autorităților și a polițiștilor

Poliția ar fi fost chemată de mai multe ori în zonă, pentru a interveni în cazul acestui individ. Cu toate acestea vecinii rămân îngrijorați și au cerut măsuri urgente pentru prevenirea unor incidente similare în viitor.

Vecinii din zonă spun că bărbatul este cunoscut pentru astfel de reacții violente și mai mulți dintre ei ar fi fost, în trecut, amenințați de acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Crin Antonescu a răbufnit și l-a atacat dur pe Nicușor Dan: ”Am eșuat în...” Cuvintele lui sunt acum comentate de toată lumea
Viva.ro
Crin Antonescu a răbufnit și l-a atacat dur pe Nicușor Dan: ”Am eșuat în...” Cuvintele lui sunt acum comentate de toată lumea
„Ambulanța a sosit la 18:42. Medicii au încercat să-l resusciteze. În jurul orei 19:30 a fost declarat decesul”. Tragedie în lumea artistică! A căzut din picioare și murit! Avea doar 47 de ani! Colegii de muncă au făcut cumplitul anunț
Unica.ro
„Ambulanța a sosit la 18:42. Medicii au încercat să-l resusciteze. În jurul orei 19:30 a fost declarat decesul”. Tragedie în lumea artistică! A căzut din picioare și murit! Avea doar 47 de ani! Colegii de muncă au făcut cumplitul anunț
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
GSP.RO
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
„Gigi Becali îmi spunea: «Data viitoare să nu mai vii îmbrăcată așa, că nu-mi place să fii decoltată»”. Replica Anamariei Prodan a surprins
GSP.RO
„Gigi Becali îmi spunea: «Data viitoare să nu mai vii îmbrăcată așa, că nu-mi place să fii decoltată»”. Replica Anamariei Prodan a surprins
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Avantaje.ro
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Peste 40 de monede și podoabe prețioase antice au fost descoperite de arheologi în Histria. Bijuteriile datează din perioada romană
Știri România 11:38
Peste 40 de monede și podoabe prețioase antice au fost descoperite de arheologi în Histria. Bijuteriile datează din perioada romană
Bebeluș venit pe lume în ambulanța, în drum spre spital. Tânăra asistenta, la prima naștere din carieră: „Plânsetele au umplut autospeciala”
Știri România 10:57
Bebeluș venit pe lume în ambulanța, în drum spre spital. Tânăra asistenta, la prima naștere din carieră: „Plânsetele au umplut autospeciala”
Parteneri
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Se impozitează darul de nuntă? ”Mamaie cu cardul, mirii cu POS-ul”: Cum se vede din interior asaltul ANAF asupra organizatorilor de nunți
Fanatik.ro
Se impozitează darul de nuntă? ”Mamaie cu cardul, mirii cu POS-ul”: Cum se vede din interior asaltul ANAF asupra organizatorilor de nunți

Monden

Britney Spears a pozat complet goală și încălțată cu cizme înalte. Apariția vedetei i-a șocat pe fani, care sunt îngrijorați pentru ea
Stiri Mondene 11:13
Britney Spears a pozat complet goală și încălțată cu cizme înalte. Apariția vedetei i-a șocat pe fani, care sunt îngrijorați pentru ea
Jador a ajuns cu băiețelul lui la spital. Artistul a întârziat la un concert, dar a cerut scuze publicului care l-a așteptat. „Are fi-miu COVID, îmi pare rău”
Stiri Mondene 10:56
Jador a ajuns cu băiețelul lui la spital. Artistul a întârziat la un concert, dar a cerut scuze publicului care l-a așteptat. „Are fi-miu COVID, îmi pare rău”
Parteneri
Lavinia Pîrva, apariție spectaculoasă pe plajă în Turcia. Cum a fost surprinsă artista alături de fiul ei, Alexandru
Elle.ro
Lavinia Pîrva, apariție spectaculoasă pe plajă în Turcia. Cum a fost surprinsă artista alături de fiul ei, Alexandru
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Unica.ro
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Gafă monumentală a jurnalistei în direct la TV » Jucătorul a vrut să plece în timpul interviului: „În caz că nu știai...”
GSP.ro
Gafă monumentală a jurnalistei în direct la TV » Jucătorul a vrut să plece în timpul interviului: „În caz că nu știai...”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
Horoscop 25 august 2025. Leul cucerește scena, dar și celelalte zodii au motive de bucurie
Mediafax.ro
Horoscop 25 august 2025. Leul cucerește scena, dar și celelalte zodii au motive de bucurie
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD.ro
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Wowbiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Wowbiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
StirileKanalD.ro
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-o mașină în care se afla o mireasă
KanalD.ro
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-o mașină în care se afla o mireasă

Politic

Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Analiză
Politică 11:00
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani
Politică 10:59
Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
Fanatik.ro
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Spotmedia.ro
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului