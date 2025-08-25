Cum s-a petrecut incidentul din Cluj

Un incident șocant a avut loc duminică după-amiază într-un cartier din Cluj, unde un bărbat a sărit de pe balconul apartamentului său de la parter și a atacat o mamă aflată cu copilul ei pe spațiul verde dintre blocuri. Martorii spun că alte patru mame cu copii erau prezente la momentul agresiunii.

„Astăzi am fost atacată din senin, fără să fi vorbit vreodată cu persoana respectivă. Eram pe iarbă și am strigat doar de două ori numele Paul. Dintr-o dată, a sărit de pe balcon și a venit direct spre mine cu violență”, a spus femeie agresată, pentru presa locală.

Copiii prezenți la fața locului au fost profund afectați de scenele de violență. Femeia a menționat că fiul său, martor pentru prima dată la o astfel de situație, a fost puternic marcat de cele întâmplate.

Vecinii sunt revoltați după incident

Incidentul a stârnit panică și revoltă în rândul rezidenților. Mama agresată a adăugat: „Poliția a fost de nenumărate ori la el și deja sunt peste 10 oameni amenințați cu moartea, fiecare din motive diferite. Așa ceva nu ar trebui să existe într-o comunitate civilizată”.

Locatarii intenționează să depună o plângere comună împotriva bărbatului agresiv. Ei consideră că acesta reprezintă un pericol real pentru comunitate.

Intervenția autorităților și a polițiștilor

Poliția ar fi fost chemată de mai multe ori în zonă, pentru a interveni în cazul acestui individ. Cu toate acestea vecinii rămân îngrijorați și au cerut măsuri urgente pentru prevenirea unor incidente similare în viitor.

Vecinii din zonă spun că bărbatul este cunoscut pentru astfel de reacții violente și mai mulți dintre ei ar fi fost, în trecut, amenințați de acesta.

