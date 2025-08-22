Victima a povestit că a fost lovită pe neașteptate în timp ce își verifica telefonul.

„Totul m-a prins nepregătită. Am încercat să rostesc cuvinte blânde, dar am primit încă o lovitură”, a declarat femeia pentru sursa citată.

În momentele de panică, victima a reacționat instinctiv: „Cu sângele șiroindu-mi în ochi, am ridicat geanta si am lovit orbește, cât m-au ținut puterile”.

Un trecător a sunat la 112, iar la a doua încercare, polițiștii au sosit rapid. Agresoarea fugise, dar a fost găsită în zonă și internată la psihiatrie.

Victima a colaborat cu poliția pentru identificarea atacatoarei, lăudând doi agenți tineri pentru profesionalismul lor.

